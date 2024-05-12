拒絕「喬丹簽名」的小孩也進NBA了！Brunson憶當年：怕他弄髒球衣

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「當時我老爸問我，『你想要見見喬丹嗎？』我當時心想：『好啊，我可以去看看MJ』。之後MJ看到後就問我：『嘿你想要我在上面簽名嗎？』，我回答：『不，你會把他弄髒的』。」Brunson回憶當年的情形，自己和主持人都忍不住笑了出來。
主持人不敢置信地問他：「喬丹要幫你簽名，你居然說回他，『不用，謝謝，喬丹先生』。」之後，Brunson也笑著表示，當下巫師隊更衣室立刻陷入瘋狂，因為大名鼎鼎的喬丹居然被一個小鬼給拒絕簽名。
當年的小鬼長大了 Brunson季後賽打出鬼神數據比肩喬丹
而沒想到當年的小孩，如今不但在NBA打球，而且還成為尼克隊復興的希望。Brunson在本季季後賽成為NBA史上第3位在季後賽前9場比賽中，總得分超過300分、助攻超過70次的球員，此前只有喬丹和LeBron James曾做到過。
Brunson今年打出了職業生涯最好的賽季，他在77場比賽中場均可貢獻 28.7分3.6籃板6.7助攻，投籃命中率為47.9%，三分命中率為40.1%。尼克隊以50勝32敗的戰績名列東區第2，首輪淘汰費城76人晉級。
Jalen Brunson小檔案
姓名：Jalen Brunson
生日：1996年8月31日
身高：191公分
效力球隊：紐約尼克
場上位置：控球後衛（PG）
學歷：史蒂芬遜高中／維拉諾瓦大學
NBA選秀： 2018年 / 輪次：2 / 總順位：33
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