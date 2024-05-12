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拒絕「喬丹簽名」的小孩也進NBA了！Brunson憶當年：怕他弄髒球衣

▲Jalen Brunson當年曾經拒絕喬丹在球衣上簽名，讓巫師隊更衣室暴動。如今他不但也在NBA打球，還打出比肩喬丹的數據。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jalen Brunson當年曾經拒絕喬丹在球衣上簽名，讓巫師隊更衣室暴動。如今他不但也在NBA打球，還打出比肩喬丹的數據。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

紐約尼克目前正在季後賽次輪和印第安那溜馬隊交手，Jalen Brunson正因為他在季後賽的好表現而獲得討論，近期他過去在節目上爆料自己曾經拒絕喬丹（Michael Jordan）的事也再度被提起，並獲得討論。當年Brunson還只是個小孩，還不懂喬丹簽名的價值，只覺得喬丹會弄髒那件球衣，因此拒絕了對方的建議。

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▲「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）當年來台參與見面會，引起快閃事件爭議。（圖／美聯社／達志影像）
▲「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）可能做夢也想不到他會被一個5歲的小孩給拒絕。（圖／美聯社／達志影像）
Brunson的父親在NBA工作，所以他幼年時期可以常常和一些NBA球員接觸，當年5歲時，老爸帶他到巫師隊的更衣室，當時小Brunson穿著一件23號喬丹的球衣，喬丹本人見狀後就問他需不需要幫他簽名。

「當時我老爸問我，『你想要見見喬丹嗎？』我當時心想：『好啊，我可以去看看MJ』。之後MJ看到後就問我：『嘿你想要我在上面簽名嗎？』，我回答：『不，你會把他弄髒的』。」Brunson回憶當年的情形，自己和主持人都忍不住笑了出來。

主持人不敢置信地問他：「喬丹要幫你簽名，你居然說回他，『不用，謝謝，喬丹先生』。」之後，Brunson也笑著表示，當下巫師隊更衣室立刻陷入瘋狂，因為大名鼎鼎的喬丹居然被一個小鬼給拒絕簽名。

當年的小鬼長大了　Brunson季後賽打出鬼神數據比肩喬丹

而沒想到當年的小孩，如今不但在NBA打球，而且還成為尼克隊復興的希望。Brunson在本季季後賽成為NBA史上第3位在季後賽前9場比賽中，總得分超過300分、助攻超過70次的球員，此前只有喬丹和LeBron James曾做到過。

Brunson今年打出了職業生涯最好的賽季，他在77場比賽中場均可貢獻 28.7分3.6籃板6.7助攻，投籃命中率為47.9%，三分命中率為40.1%。尼克隊以50勝32敗的戰績名列東區第2，首輪淘汰費城76人晉級。

Jalen Brunson小檔案

姓名：Jalen Brunson

生日：1996年8月31日

身高：191公分

效力球隊：紐約尼克

場上位置：控球後衛（PG）

學歷：史蒂芬遜高中／維拉諾瓦大學

NBA選秀： 2018年 / 輪次：2 / 總順位：33

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