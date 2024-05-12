台北驚見「手搖始祖」！必點20元綠豆沙 另派吵休閒小站才是霸主
台灣人超愛喝手搖飲，去（2023）年手搖飲產業總銷售額為537.5億元，若以每杯50元推算，台灣人去年喝掉10.75億杯手搖飲。網友分享台北信義區街頭驚見「手搖飲始祖」之一的快可立，掀起一陣回憶殺，大嘆夏天必點綠豆沙，但另派網友吵「休閒小站」才是第一代手搖飲霸主，且到現在還有不少據點。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「路上觀察學院」發文，分享90年代手搖飲霸主之一的「快可立」，在台北市信義區永吉路巷弄裡屹立不搖，號稱是台灣最後一間快可立。
貼文掀起一波回憶殺，粉絲狂推「綠豆沙買爆」，還有人說：「現在我家的老人家，也是不管什麼飲料店，通稱『去幫我買可立杯』，就是想喝手搖飲了。」也有人認為，很多人不知道快可立，都是因為他們太年輕。
但另派則認為，台灣第一代手搖飲霸主是「休閒小站」，而且目前在台中玉里、新北三峽、苗栗苑裡都還有，苑裡店甚至跟上時代，也能使用電子支付。有七年級生回憶曾在休閒小站打工，「真的搖飲料搖到懷疑人生未來」。
七、八年級生「4大手搖飲霸主」 快可立、葵可立、休閒小站、杯樂
休閒小站是休閒國聯股份有限公司的旗下品牌，成立於1992年，被譽為手搖飲的「先驅」，不過隨著手搖飲料店林立，逐漸消失在台灣街頭，進而轉戰其他國家，在澳洲、紐西蘭等國都有分店。
快可立則成立於1996年，1998年至1999年間，平均每天開2家加盟店快速擴張，還曾與遊戲公司合作單機遊戲《瘋狂搖搖杯》，和休閒小站同樣從台灣走向世界，版圖遍及中國、美國、杜拜、俄羅斯等，官網宣稱全球有2000間分店。