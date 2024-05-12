鄭茵聲專訪／這群人天價業配「年終發10萬」　營運13年內幕曝光

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鄭茵聲來自高雄農村，家裡有2個姊姊，她念了2年的大專學歌仔戲，跟著戲班巡迴偏鄉演出，有時遇到廟方沒有提供住宿，學生們就忍受蚊蟲叮咬睡在戲台上，鄭茵聲發現自己志不在此，沒有繼續進修，反而與戲曲學院的校友展榮、展瑞、木星、董仔組成創作團體，在網路上拍攝搞笑影片走紅。
「這群人」的招牌影片包括「經典語錄系列」、「喜劇微電影」、「偽電影預告片」，他們在成立10周年時推出首張EP，斥資200萬拍攝〈做到死〉MV，周刊曾爆料「這群人」巔峰時期業配價碼130萬，在網紅界算是天價。
不過鄭茵聲受訪提到，其實「這群人」的營收不如外界想得那樣豐厚，「我們1個月才2支影片，拍攝成本高，支出也大。」好比有的網紅團隊3個人，1個月可以發4支影片，接4個產品業配，那月營收百萬有可能，但「這群人」旗下員工20個人，鄭茵聲坦言：「我們7個從不拿YT收益，錢拿來養公司20個員工，有剩餘的錢當年終發，1個人頂多拿到10幾萬。」
製作公司挖角鄭茵聲 「這群人」鬧出走危機
早在團長展榮宣布停更之前，「這群人」成立3年就鬧出解散危機，最不合的時候，鄭茵聲跟展榮、展瑞吵架，去工作室把東西都搬走，木星當場哭求：「不要走。」
鄭茵聲笑說自己就是那個「意見多」的人，展榮身為團長，控制慾比較強，展瑞是藝術家性格，有時候拍攝成本超支、有時候公司人力緊縮，鄭茵聲說：「主要是公司營運狀況沒有制度吧，我期待公司要有員工可以壯大，那時候沒有員工。」
在7人元老團裡，鄭茵聲通常是那個去對老闆爭取東西的人，而董仔負責擋在客戶面前被罵，有一陣子傳出「這群人」耍大牌，鄭茵聲無奈說：「展瑞以前以為我很自私，他們覺得我為什麼要跟外面的人提要求？後來發現我是幫大家爭取，我的要求從不是為我自己。」
「這群人」營運13年宣布停更 鄭茵聲：很開心
縱然有滿多公司挖角鄭茵聲出走，但她始終沒有離開。走過風風雨雨13年，鄭茵聲被問到停更是什麼感覺？她第1句話說，她覺得很開心。
鄭茵聲表示：「養一間公司是很大的壓力，商業模式要有制度，就開始有壓力，1個月固定幾支影片有壓力，沒接到案子有壓力，觀看率降低也有壓力，我們7個走到這樣，已經很有成就感了。」
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