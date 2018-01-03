桃園流感升溫　衛生局急發17萬個口罩

此外，日前衛福部也舉行記者會指出，世界衛生組織對於今年疫情預測及疫苗生產規劃「猜錯」，導致原本預期流感疫苗效力從原先估計的八成，大幅下修到三至五成，有醫師指出，今年將會是流感的「大年」，對流感疫情防治必須提高戰備。

桃園市衛生局指出，監測疾病管制署「類流感門急診就診人次」系統資料發現，桃園市近3周類流感就診人次分別為6,466人次、8,295人次及1萬1,096人次，顯示流感疫情自聖誕節起有持續升溫的跡象。

流感進入流行期，桃園市衛生局監控急門診情況，發現近三周類流感就醫人數從六千多人次急升到1.1萬多人次，認定疫情有升溫現象，3日緊急發出17萬個口罩，給全桃園國中、國小及幼兒園學童，以期降低流感疫情傳播風險。

桃園市衛生局說明，發放口罩的規劃，為7萬個兒童口罩及10萬個外科口罩，給轄內幼兒園及國小、國中使用，並提醒教職員如發現學童有感冒症狀，務必讓他們戴上口罩、儘速就醫，落實生病在家休息，待痊癒後再上課、上班，以降低流感疫情傳播風險。

衛生局也表示，即日起各幼兒園可至衛生所領取兒童口罩。如學校有教職員生出現咳嗽、流鼻涕等感冒症狀，可立即配戴口罩，教室或密閉空間除應保持通風良好，可每日以500ppm漂白水進行環境清潔消毒1次，降低感染機會。

民眾如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆，應立即就醫，以把握治療黃金時期。建議民眾可至合約醫療院所就醫，如符合公費流感抗病毒藥劑使用條件者，無需做流感快篩，均可依規定使用。