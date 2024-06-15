全聯驚見「世界魔王級泡麵」！威力太強眾不敢買　外國人嚇到退貨

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「千萬不要輕易嘗試....辣到不可置信」、「辣到太過頭，就喪失了品嚐食物味道的體驗」、「這款辣到會耳鳴，它除了辣以外，說不上好吃」、「我愛吃辣，所有辣雞麵最喜歡的就是2倍辣這個版本」、「這款不吃超大辣的人千萬別買，吃過一口整碗丟掉」、「只有辣沒有其他任何特色，真的很普通。」
韓國「2倍辣鐵板炒麵」爆紅！辣到丹麥人退貨
事實上，網友所提到的這款泡麵全名為「辣火雞肉風味鐵板炒麵2倍辣」，是來自韓國的一款特色泡麵，不僅有2倍辣的泡麵，還有3倍辣的版本，對於日常愛吃辣的韓國人來說，可能沒有什麼感覺，不過如果平常有吃辣但沒吃這麼辣的人，恐怕難以承受。
值得一提的是，日前丹麥食品管理局就召回了韓國品牌三款泡麵，包括「Buldak3倍辣味火雞麵」、「2倍辣味火雞麵」和「火雞辣味湯麵」，其原因就在於，這些產品含有過高含量的辣椒素，對健康可能會構成危害，甚至導致「急性中毒」，因此全面回收退貨，丹麥食品管理局更建議民眾：「如果你已經購買了這些產品，建議丟棄或者在購買的商店退回，可見其辣度有多可怕。」
韓國「2倍辣鐵板炒麵」試吃心得！普通人完全無法承受
《NOWnews》記者實際採訪曾經吃過該款泡麵的友人翁先生，他向記者透露「台灣沒有一款泡麵的辣度可以比擬這款韓國辣火雞麵，像我平常也是非常愛吃辣的人，吃這款泡麵的時候雖然還承受的住辣度，但明顯感覺到辣度更上一層樓。」
翁先生笑說：「如果是日常吃小辣的民眾，這款泡麵應該沒辦法吃掉整碗，辣度已經是不同境界。不過雖然這款泡麵雖然很辣，但麵體口感極佳、Q彈有勁，僅風味上面因為辣度太高，導致口味部分沒辦法彰顯，就如同網友所有說一樣，只是在吃一碗很辣的麵而已。」由於記者該友人平常都吃超辣，連他都會辣到有感就可知道「世界級辣度」泡麵威力有多強。因此如果想挑戰的民眾，可要衡量自己吃辣的實力三思而後行啊！