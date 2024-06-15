換變頻冷氣「每月電費仍8000」！師傅裝電表1神器 秒揪耗電巨獸
隨著夏天到來，家中用電度數也跟著增加，但許多人不知道到底哪個家電才是耗電巨獸。就有一名屋主換了變頻冷氣後，每個月電費仍高達8000元，YouTube頻道「宅水電」師傅使用電力偵測工具一看，才揪出耗電來源在於電燈、LED電視、廚房家電等，屋主按照建議改變使用習慣後，用電度數也從130度降低至約95度，改善效果顯著。
記者賴禹妡／綜合報導
YouTube頻道「宅水電」近日釋出新影片，一名屋主4、5年前電費居高不下，2個月就要1萬2000元，後來雖然改安裝變頻冷氣，每個月電費最高卻仍要8000元，但家中只有2個人，主要也都在1樓活動，因此對於家中用電苦惱不已。
師傅實際到屋主家中探訪後，發現是3樓透天別墅，內部空間相當大，整體走美式鄉村木頭裝潢風格。師傅也拿出自費購買的美國製電力偵測工具，他安裝到屋主電箱後，可以使用APP查看家中各個設備的用電狀況。
過了2至3週，師傅使用APP檢測，指出屋主改變的數項用電習慣，除了將麗晶燈泡全數換成LED燈泡之外，1樓開放式空間也從開冷氣改為吹電扇，也減少了使用常用烹調設備的頻率，更不再經常使用LED電視播放音樂。
如此一來，屋主的用電度數就從130度降低至約95度，改善非常多。師傅分享，電力偵測系統最有價值的地方，是將屋主使用習慣數據化，各種用電細項都一目瞭然，但安裝過程建議還是找專業師傅幫忙，比較不會有危險性。