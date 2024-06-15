台灣夜市「公認最盤小吃」是它！眾人買過全認同：老闆實在賺太大

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「烤玉米是真的盤....不懂秤重賣是什麼道理，中間根本不能吃還要佔據一堆重量」、「我沒賣過烤玉米，但玉米秤重真的很不合理，還能破百，都跟雞排差不多價格了」、「夜市最盤的一直都是烤玉米，不是骰子牛」、「烤玉米只要打著獨家醬料就可以合理化開始漲了，但每次去不同家吃味道都差不多」、「這價格真的不如吃雞排，至少還有蛋白質。」
台灣夜市「最盤小吃」烤玉米奪冠！最不合理1點挨批賺太大
事實上，過去網友在討論台灣夜市小吃不合理價格時，烤玉米、骰子牛等一直都是榜上有名的食物，其中像是在北部，烤玉米一隻的售價都是破百元起跳居多，而最讓民眾受不了的一大因素除了玉米的原材料價格不貴之外，「秤重賣」連中間的玉米梗也算入重量中，讓不少人無法接受，許多店家更是打著「獨家醬料」坐地起價，被認為老闆實在賺太大。
台中旱溪夜市烤玉米35元！試吃心得曝光
而《NOWnews》記者身為南部人，對於烤玉米這樣的價差深知有感，過去在南部吃一隻烤玉米50元至60元不等，而到了北部之後，曾經在士林夜市買過一隻烤玉米秤重要價127元，瞬間嚇到不行，但吃起來就跟南部夜市的60元烤玉米沒有什麼差別。
如果真要說印象最深刻的夜市烤玉米，那麼記者會推薦位於台中的「旱溪夜市」烤玉米攤位，一隻竟然只要價35元，超級佛心，而且份量也不輸北部百元玉米，口味也非常的好吃，建議如果要去朝聖的民眾，可以入內就先點然後開始逛夜市，逛完夜市之後再去拿即可囉！只能說台灣夜市的「烤玉米」價格隨環境、縣市不同有不一樣的價碼，消費者購買前問清楚價錢，能接受再買單，才能省去多餘的消費糾紛。