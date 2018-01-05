曾認為「父母丟臉」！女大生一席話　網友們全淚崩

該名女網友在文中表示，以前國一的時候很聽話，但到了國二時正處叛逆期，外加結交了不愛讀書的朋友，她說：「還記得國二運動會，爸媽知道我要運動會非常開心抽空來找我，還搬了一箱飲料給我，但是我當下看到他們我覺得好丟臉！我趕緊把飲料搬走，要他們趕快回家」。當時父母親也只說了「運動會加油喔！」就轉身離去，晚上回到家時還不忘關心「有沒有得名呀？飲料有沒有給班上同學喝？」她當時只覺得很煩，就隨口敷衍過去。

一名女網友在Dcard中以「我覺得父母很丟臉，但是我錯了」為開端，描述小時後的不懂事及叛逆，傷害了父母親的心，覺得自己很不孝，長大後才領悟到父母所做的一切，全都是為了孩子好，且說「我現在一點都不覺得他們丟臉，我認為他們是最偉大，最讓我值得驕傲的爸媽」一番話惹哭了眾多網友。

此外，該名女網友還提到國中時只想和朋友往外跑，覺得待在家裡很煩，直到某日母親一如往常在放學時間到校接送，經過了一家紅豆餅店，母親突然說「我好想吃紅豆餅」，她詢問「妳幹嘛不要買？」母親回應「因為紅豆餅要等，我怕你會生氣」，一句話點醒了她「我聽了真的很難過，我怎麼可以這麼不孝！那次之後我決定不管以後怎樣，我都要好好回饋他們，彌補我之前的一切。」

最後女網友也表示，現在已經上大學了，雖然在外生活，但有空都會回家多陪父母親，也呼籲網友們「如果你曾叛逆過，傷害過你們父母的心，請你們好好的去抱抱他們，說句我想你了爸媽，真的，他們可以理解的，歲月不饒人，光陰似箭，很多事不說就沒機會了！」

文章一推出，立刻掀起一陣熱議，網友們紛紛回應，「回想小時候對長輩都愛理不理的，真的很想把小時候的我埋進土裡」、「以前我也覺得阿媽很丟臉，她陪我上學的路上，被我同學看見，我同學說那是妳阿媽嗎？我還裝死，以前在幹嘛」、「小時候超愛會發飲料的同學」、「我小時候都很羨慕有家長來的同學，也好希望自己的爸媽可以來」、「現在想起以前對爸媽態度不好的時候都覺得很後悔」。