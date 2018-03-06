三措施全力護農　李進勇視察蔬菜預冷、耕鋤措施

葉菜類蔬菜到貨量爆增導致價格慘跌，雲林縣政府即時啟動預冷、促銷及耕鋤三措施全力護農，縣長李進勇關心菜農生計，6日上午在農業處長林慧如、新聞處長張凱傑、縣議員廖錦珠、二崙鄉農會秘書吳耀宇陪同下至二崙蔬菜產區視察葉菜類蔬菜預冷作業，為菜農找出活路。
李進勇表示，因應台北農產運銷公司果菜拍賣市場連休3天，不耐久貯的葉菜類蔬菜，透過預冷措施保鮮，調節蔬菜供應量，避免果菜拍賣市場開市後到貨量爆增導致價格下跌，造成農民損失。
李進勇指出，縣府洽請共同運銷農民團體加購貯存冷藏葉菜類，每件45元預冷作業費用，由縣府、農民團體及農民各負擔三分之一，縣府補貼三分之一為15元/件，預計滾動冷藏10天(107/3/6-3/15)。
另外，針對短期葉菜類耕鋤措施補助，李進勇強調，耕鋤補助經費已向中央爭取，雖尚未獲回應，但縣府絕對與農民站在一起，如未獲中央奧援，也會動用縣府預備金支應，幫助菜農度過難關。
配合蔬菜調節辦理耕鋤菜農，請於5日內(107/3/6-3/10)至各土地所在地農會或合作社場申請登記及完成耕鋤，縣府將補貼每公頃7萬5,000元。
農業處表示，縣內教育體系及長青食堂、社福團體已帶頭加量採購蔬菜，為縣內學童、長者及弱勢者加菜，國中小營養午餐連續3天增加1道葉菜。縣內長青食堂每點增加青菜量以1件(20公斤)計算，3天需求量估計204件、4080公斤。另協調縣內企業包括台塑、豐泰、正新等團膳者，進行加購，全方位行銷雲林蔬菜。
▲縣長李進勇視察蔬菜預冷措施。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.06）