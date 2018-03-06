三措施全力護農　李進勇視察蔬菜預冷、耕鋤措施

葉菜類蔬菜到貨量爆增導致價格慘跌，雲林縣政府即時啟動預冷、促銷及耕鋤三措施全力護農，縣長李進勇關心菜農生計，6日上午在農業處長林慧如、新聞處長張凱傑、縣議員廖錦珠、二崙鄉農會秘書吳耀宇陪同下至二崙蔬菜產區視察葉菜類蔬菜預冷作業，為菜農找出活路。

李進勇表示，因應台北農產運銷公司果菜拍賣市場連休3天，不耐久貯的葉菜類蔬菜，透過預冷措施保鮮，調節蔬菜供應量，避免果菜拍賣市場開市後到貨量爆增導致價格下跌，造成農民損失。

李進勇指出，縣府洽請共同運銷農民團體加購貯存冷藏葉菜類，每件45元預冷作業費用，由縣府、農民團體及農民各負擔三分之一，縣府補貼三分之一為15元/件，預計滾動冷藏10天(107/3/6-3/15)。