陳美鳳身世悲慘！被送養半夜大哭「想媽媽」 沒血緣親情維繫60年
陳美鳳35歲演連續劇《英雄世家》林瑞陽、翁家明的媽媽，被張小燕封為「全台灣最美麗的歐巴桑」，入行47年、今年67歲的她，依然從事最愛的演藝工作。陳美鳳今（15）日在粉專分享兩盒蘋果的照片，揭開她坎坷的身世，因為被過繼而寄人籬下，曾經半夜太想養母大哭，如今和養父母家的感情延續60多年，令人動容。
記者楊穎軒／綜合報導
出身基隆朱家的陳美鳳，由於家境貧困、盼生男丁的傳統觀念，才7個月就給鄰居、碼頭工人陳康進收養，並隨養父姓，國小時養父母離婚，她的親權歸養父，後來有段時間，陳美鳳被養父寄放在別人家裡，深夜經常暗自哭泣，有一次吵到姊姊，姊姊轉身問她怎麼在哭，陳美鳳說：「我想媽媽...」
陳美鳳感謝該位沒有血緣的姊姊陳金鑾，對方今（15）日送來兩大盒蘋果，「國中的時候我是寄住在她們家的，很謝謝肯讓我跟她同房，夜深人靜半夜我常常哭...事隔多年，謝謝姊姊現在還是這麼關心我，感謝有這段的過程才有現在的我～自律和察言觀色。」
貼文一發布，感動許多網友，「人生沒有白走的路，每一步都算數，時間會證明，妳的努力都值得」、「感人的緣分，動人的情誼，姐妹情深」、「有溫度的故事」、「妳是心存感恩的人」、「這種溫暖真的會記在心裡一輩子」、「生命過程是種種的歷練，有失去的，更會有永恆的得到，這都是無價的。」