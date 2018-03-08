名家論壇》膝關節／《你只欠我一個道歉》：小題大作？

《你》藉由市容翻新改善舊屋拉皮等美化效果，政府外包單位找了不該雇用的巴勒斯坦難民當工頭，而在地資方追求廉價勞動，不惜遊走法律邊緣用黑工。在地人不滿，並且歧視這類外來「低下者」。黑工工頭先是被在地藍領澆花灑水噴得滿頭怒氣不敢言，為了市政執行拉皮，要敲掉該藍領居家的違法水管。

代表今年黎巴嫩進軍奧斯卡最佳外語片的《你只欠我一個道歉》(The insult)，緊抓中東複雜混亂的政經局勢，從一起水管維修事件，引發成為國家動亂情事。看似荒謬，但各國動亂戰爭往往從相當微小的事件，演變成舉國上下都矚目的新聞議題。

先有對方無心澆花灑水潑人，儘管看似無心，被潑到的人可覺得敢怒不敢言，想理論又覺得算了。要求對方配合施工要敲水管，卻遭到閉門羹，一氣之下，工頭索性乾脆直接在外施作，切掉水管之後直接幫對方強制更新。卻沒料到藍領更生氣對方未經他同意而擅自施工，直接敲掉工頭的水管。工頭盛怒脫口而出罵了句王八蛋，就這樣搞得藍領不爽，要求對方道歉。

導演薩德杜埃希（Ziad Doueiri）編寫這段過程非常縝密，每一段都有著雙方權力地位的對比刻畫。先是工頭因為是政治難民，在黎巴嫩國內處於尷尬狀況，聘用他打黑工，其實是資方不對。但考慮你既是優秀工地協調者，專精建築工法，甚至可能超過很多黎巴嫩在地人，又能降低資方的勞動支出。其實這位工頭明明就是個優秀人才，純粹被政治壓迫了生存空間，有苦說不出，委屈求全養家糊口。

遭到當地人，這位擺明不講道理，處處做對。工頭有政府/資方全權授權，卻被刁民耍賤，最後還因為政治的黑背景，使得他必須吞下去。直到藍領工人對他以煽動性的民族仇恨字句羞辱之後，氣到飽以老拳，就這樣雙方上法庭對簿公堂

雙方有著鮮明對比，被羞辱的資深工頭明顯學涵養很高，藍領汽車工人則是個血氣方剛的民族仇恨者。彼此又是伊斯蘭教與基督教的宗教差異，這兩端過去在黎巴嫩的仇恨歷史相當複雜，一有閃失就擦槍走火。

這戲好看在於後端上了法庭之後，彼此的律師攻防，既是民族意識型態/宗教立場之爭，更是法律/人性的基本衝擊。

《你只欠我一個道歉》把小題大作發揮到極致，兩造從劍拔弩張到全國分裂對立，甚至請出總統來當和事佬都無濟於事。情理法多重論述底下，你見著彼此各執的理由都有所本，並非憑白無故爆發衝突，甚至是刻意給對方難堪。

這些爭論，在過往人類歷史中都見著這些不文明如何一步步失控，引發情緒凌駕理性思維。最後已經不是誰說了算，或是就算法律判誰勝負，都沒有真正笑到最後的贏家。但《你》不是，最後結局有著另一股溫暖試探，也許中東政局攪拌這些歷史共業，雙方都不可能真正放下偏見業障，但能否理解彼此？這戲給了出色創意收尾。

●作者：膝關節／影評人。

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