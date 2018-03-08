NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈洋投測試上陣　兄弟結束美國春訓淚控前男友持刀硬上　這句話打臉她跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
娛樂

名家論壇》膝關節／《你只欠我一個道歉》：小題大作？

文╱膝關節2018/03/08 17:00
▲《你只欠我一個道歉》把小題大作發揮到極致。（圖／海鵬，2018.03.08）
▲《你只欠我一個道歉》把小題大作發揮到極致。（圖／海鵬，2018.03.08）

代表今年黎巴嫩進軍奧斯卡最佳外語片的《你只欠我一個道歉》(The insult)，緊抓中東複雜混亂的政經局勢，從一起水管維修事件，引發成為國家動亂情事。看似荒謬，但各國動亂戰爭往往從相當微小的事件，演變成舉國上下都矚目的新聞議題。

《你》藉由市容翻新改善舊屋拉皮等美化效果，政府外包單位找了不該雇用的巴勒斯坦難民當工頭，而在地資方追求廉價勞動，不惜遊走法律邊緣用黑工。在地人不滿，並且歧視這類外來「低下者」。黑工工頭先是被在地藍領澆花灑水噴得滿頭怒氣不敢言，為了市政執行拉皮，要敲掉該藍領居家的違法水管。 

先有對方無心澆花灑水潑人，儘管看似無心，被潑到的人可覺得敢怒不敢言，想理論又覺得算了。要求對方配合施工要敲水管，卻遭到閉門羹，一氣之下，工頭索性乾脆直接在外施作，切掉水管之後直接幫對方強制更新。卻沒料到藍領更生氣對方未經他同意而擅自施工，直接敲掉工頭的水管。工頭盛怒脫口而出罵了句王八蛋，就這樣搞得藍領不爽，要求對方道歉。

導演薩德杜埃希（Ziad Doueiri）編寫這段過程非常縝密，每一段都有著雙方權力地位的對比刻畫。先是工頭因為是政治難民，在黎巴嫩國內處於尷尬狀況，聘用他打黑工，其實是資方不對。但考慮你既是優秀工地協調者，專精建築工法，甚至可能超過很多黎巴嫩在地人，又能降低資方的勞動支出。其實這位工頭明明就是個優秀人才，純粹被政治壓迫了生存空間，有苦說不出，委屈求全養家糊口。

遭到當地人，這位擺明不講道理，處處做對。工頭有政府/資方全權授權，卻被刁民耍賤，最後還因為政治的黑背景，使得他必須吞下去。直到藍領工人對他以煽動性的民族仇恨字句羞辱之後，氣到飽以老拳，就這樣雙方上法庭對簿公堂

雙方有著鮮明對比，被羞辱的資深工頭明顯學涵養很高，藍領汽車工人則是個血氣方剛的民族仇恨者。彼此又是伊斯蘭教與基督教的宗教差異，這兩端過去在黎巴嫩的仇恨歷史相當複雜，一有閃失就擦槍走火。

這戲好看在於後端上了法庭之後，彼此的律師攻防，既是民族意識型態/宗教立場之爭，更是法律/人性的基本衝擊。

《你只欠我一個道歉》把小題大作發揮到極致，兩造從劍拔弩張到全國分裂對立，甚至請出總統來當和事佬都無濟於事。情理法多重論述底下，你見著彼此各執的理由都有所本，並非憑白無故爆發衝突，甚至是刻意給對方難堪。 

這些爭論，在過往人類歷史中都見著這些不文明如何一步步失控，引發情緒凌駕理性思維。最後已經不是誰說了算，或是就算法律判誰勝負，都沒有真正笑到最後的贏家。但《你》不是，最後結局有著另一股溫暖試探，也許中東政局攪拌這些歷史共業，雙方都不可能真正放下偏見業障，但能否理解彼此？這戲給了出色創意收尾。

●作者：膝關節／影評人。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com

 

關鍵字名家論壇奧斯卡最佳外語片你只欠我一個道歉中東政局黎巴嫩
靠拳擊瑜珈　俠女楊麗菁找回自己影／李玉璽吃女生豆腐　她們搶著看

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan