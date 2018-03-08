貓咪的sea food禁忌　小心吃錯了會出大問題？

講到小白兔的食物大家就會想到胡蘿蔔，而講到貓咪的食物就會聯想到魚。許多人都還是有著「貓咪愛吃魚」的刻板印象，但其實就如同兔子吃多了胡蘿蔔會拉肚子一樣，有些魚其實也不適合給貓咪多吃唷！

青魚類（沙丁魚、秋刀魚、鯖魚、鰤魚）

青魚指的是鯖魚、秋刀魚、沙丁魚、鰤魚等背部發青的魚。青魚類富含不飽和脂肪酸，其中的DHA以及EPA具有預防高血壓的效果，對於健康和美容都很有幫助，因此也受到大家的青睞。

然而不飽和脂肪酸在分解時，需要耗費大量的維他命E，如果貓咪只吃青魚類，會使得維他命E不足，造成脂肪變成黃色的「黃脂症」！黃脂症除了會使貓咪的皮下脂肪變成黃褐色之外，還會出現發燒、活動力降低、一碰就痛的症狀。

不過隨著貓糧的普及化，現在罹患黃脂症的貓咪已經很少見了；飼主只要小心別讓貓咪只單吃青魚類，在手做鮮食時稍加注意，就不用太擔心哦！

章魚、花枝、螃蟹、蝦子、蛤蜊等勿生食

生花枝和蛤蜊含有大量的硫胺素酶，這種酵素會分解掉維他命B1，而維他命B1對貓咪來說是很重要的營養素，因此若生食這些含有硫胺素酶酵素的海鮮，會使貓咪罹患維他命B1缺乏症。

貓咪的維他命B1缺乏症和人類的腳氣病類似，除了無法行走之外，還會有食欲不振、嘔吐等等症狀。日本的民間說法－－「貓咪吃花枝就走不動」就是由此而來。

鮑魚和螺類

在鮑魚和螺類的中腸腺裡，累積了牠們消化海藻後產生的葉綠素衍生物焦脫鎂葉綠酸鹽，如果動物在食用的過程中不小心攝取了這種感光毒素，在光線的作用之下，會造成皮膚的發炎或是紅腫發癢，而這種中毒現象也稱做光線過敏症；特別像是耳朵，因為容易照射到太陽，皮膚又比較薄，因此常出現較嚴重的症狀，甚至會有壞死的可能。

人要注意的事貓咪也要小心

人類吃到未煮熟或是不新鮮的海鮮時，會有感染海洋寄生蟲的可能，貓咪也是一樣！在餵食貓咪吃海鮮時，應注意新鮮度並務必要煮熟。另外，餵食魚肉請一定要將魚刺挑乾淨，貓咪自己會挑魚刺這種觀念是錯的，現在的家貓很多是吃罐頭乾糧長大的，牠們根本不懂得如何挑刺，因此身為主人請務必為愛貓把關，才不會讓魚刺傷到貓咪哦！

像是黃脂症和維他命B1缺乏症，都是因為偏食、攝取過多單一魚種所導致，如果只是偶爾給貓咪吃一次的程度，是不太需要擔心的。而光線過敏症，只要將鮑魚和螺類的中腸腺處理乾淨、確實煮熟即可；不過要小心別讓貓咪翻廚餘時吃到丟棄的中腸腺哦！總而言之，給貓咪吃魚之前，也要先記得做功課，才不會讓貓咪吃出問題！

參考資料：http://news.mynavi.jp/