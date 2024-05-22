快訊／黃勇傳首度公開現身！神情凝重向球團致歉：我想重回職棒

黃勇傳欠款212萬！遇到高利貸又疑似被詐騙：不敢回統一獅隊報到

▲統一7-ELEVEn獅前內野手黃勇傳被開除後首度露面召開記者會，坦言自己遇到高利貸，但澄清債務問題跟賭博無關，還是想回到職棒圈。（圖／陳明中攝）
▲統一7-ELEVEn獅前內野手黃勇傳被開除後首度露面召開記者會，坦言自己遇到高利貸，但澄清債務問題跟賭博無關，還是想回到職棒圈。（圖／陳明中攝）

記者吳政紘/新北報導

統一7-ELEVEn獅前內野手黃勇傳上週遭到球團開除後神隱多日，今（22）日主動出面召開記者會，他在會中坦言，自己逾假未歸不敢回到球隊，主要是無法面對球隊長官跟隊友。另一方面，他也公開坦承有債務問題，因為從高中起就愛亂花錢，導致債務越滾越大到無力負擔，迄今在外積欠了212萬元以上的債務。由於向民間借貸也遇上高利貸甚至疑似遭到詐騙，怕債主上門加上本身的個性比較會閃躲，導致問題如今到了不可收拾的地步。黃勇傳強調：「今天願意開記者會說明，希望大家再給我一次機會，也希望讓外界知道並沒有涉賭，對不起獅隊以及家人，還有關心我的朋友。」

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黃勇傳今天多次說明自己不敢回球隊報到，主要就是他的個性問題。其實統一獅隊三次請他歸隊但都被爽約，他坦言就是因為「怕債主上門」。但黃勇傳不敢面對的決定，最終也讓他的工作不保，現在他在宜蘭跟老婆娘家做板模。「如果可以，我還是希望有機會回職棒發展！」黃勇傳感慨的說。

黃勇傳鄭重道歉　坦承從高中就有財務狀況

黃勇傳表示，自己在高中就有「亂花錢」的狀況，「一有錢就想要花掉，並且想要比別人好。」，因此花大錢買車，給家人「用好的、穿好的」。不過迅速膨脹的債務讓他無法負荷，即便統一獅隊給他500萬元簽約金，有150萬在工會信託，但仍然不夠他揮霍。長期在外借款度日，黃勇傳坦承都是還最低卡債，所以利滾利，滾到債務讓他無法負擔！更因問民間借貸，部分沒有戒具的部分，疑似碰到高利貸甚至遭到詐騙，又擔心債主找上門來，才會選擇神隱，斷送了自己在統一獅隊的發展機會。

不過黃勇傳也指控前經紀公司，無法幫他在這些事物中釐清問題，並且也無法幫助他跟球隊溝通。所以他已經找了新的經紀公司，也決定把真相說出來，避免大眾不當的聯想，認為他可能有涉賭，他本人強調絕對沒有涉及賭博。


黃勇傳聲明稿全文：

大家好，我是黃勇傳，我做錯了一些事情，所以我今天要來這邊道歉。

首先澄清我沒有參與賭博！會跟民間借貸主要是個人的財務管理不當。花費太多，什麼都想要用最好的，甚至每個月花3萬多塊在台南外宿。今天我有帶信用卡的帳單明細過來，我真的沒有財務管理的能力。

我對不起統一獅球團！真的對不起！球團一再給我機會願意幫助我，甚至在開除後還是關心我的債務處理進度，但我抵不過部份借款單位的壓力而選擇逃避。經過一個星期的釐清，我目前的債務是212萬元，其中包含民間借貸及跟朋友、前隊友借的錢，未來我會分期一一償還，當然也會歸還應該付給前經紀公司的錢。

借款因為部份是沒有借據的民間借款，我也會尋求正當的管道，請警方協助釐清是否為詐騙。

我想再次跟大家道歉！對不起，我知道大家對我的期待，特別是統一獅球隊的蘇領隊、林岳平總教練、管理標哥和所有教練隊友，你們都想要幫我，但我沒有勇氣面對，還有對不起我的家人！只有在這時候我才感受到家人的可貴，真的很抱歉沒有負擔太多家裡還亂花錢。

不管之後能不能打球，我都會努力工作把錢都還清，並好好控管自己的財務狀況與花費。

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