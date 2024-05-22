黃勇傳欠款212萬！遇到高利貸又疑似被詐騙：不敢回統一獅隊報到

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黃勇傳鄭重道歉 坦承從高中就有財務狀況
黃勇傳表示，自己在高中就有「亂花錢」的狀況，「一有錢就想要花掉，並且想要比別人好。」，因此花大錢買車，給家人「用好的、穿好的」。不過迅速膨脹的債務讓他無法負荷，即便統一獅隊給他500萬元簽約金，有150萬在工會信託，但仍然不夠他揮霍。長期在外借款度日，黃勇傳坦承都是還最低卡債，所以利滾利，滾到債務讓他無法負擔！更因問民間借貸，部分沒有戒具的部分，疑似碰到高利貸甚至遭到詐騙，又擔心債主找上門來，才會選擇神隱，斷送了自己在統一獅隊的發展機會。
不過黃勇傳也指控前經紀公司，無法幫他在這些事物中釐清問題，並且也無法幫助他跟球隊溝通。所以他已經找了新的經紀公司，也決定把真相說出來，避免大眾不當的聯想，認為他可能有涉賭，他本人強調絕對沒有涉及賭博。
黃勇傳聲明稿全文：
大家好，我是黃勇傳，我做錯了一些事情，所以我今天要來這邊道歉。
首先澄清我沒有參與賭博！會跟民間借貸主要是個人的財務管理不當。花費太多，什麼都想要用最好的，甚至每個月花3萬多塊在台南外宿。今天我有帶信用卡的帳單明細過來，我真的沒有財務管理的能力。
我對不起統一獅球團！真的對不起！球團一再給我機會願意幫助我，甚至在開除後還是關心我的債務處理進度，但我抵不過部份借款單位的壓力而選擇逃避。經過一個星期的釐清，我目前的債務是212萬元，其中包含民間借貸及跟朋友、前隊友借的錢，未來我會分期一一償還，當然也會歸還應該付給前經紀公司的錢。
借款因為部份是沒有借據的民間借款，我也會尋求正當的管道，請警方協助釐清是否為詐騙。
我想再次跟大家道歉！對不起，我知道大家對我的期待，特別是統一獅球隊的蘇領隊、林岳平總教練、管理標哥和所有教練隊友，你們都想要幫我，但我沒有勇氣面對，還有對不起我的家人！只有在這時候我才感受到家人的可貴，真的很抱歉沒有負擔太多家裡還亂花錢。
不管之後能不能打球，我都會努力工作把錢都還清，並好好控管自己的財務狀況與花費。