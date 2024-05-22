中捷砍人案「10大英雄」曝！合作壓制3刀男　傘哥打錯人眾幫補血

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中捷持刀案震驚社會！車廂內「10大英雄」曝光
而網紅Cheap看完中捷持刀案影片之後，也點名了影片當中的10位英雄，首先第一位是率先將犯嫌菜刀奪走的「短褲男」，第二位則是全場肉搏、渾身是傷的「長髮男」，第三位英雄「雨傘哥」雖然一度誤傷友軍，但最後經過車廂乘客提醒，也英勇與兇嫌搏鬥。
另外還有「黑衣大叔」、「黑衣大姐」兩位英勇合作奪下犯嫌的水果刀；「白帽女」則是在眾人壓制犯嫌過程中，不斷出拳攻擊犯嫌：「藍衣女」也使出捏耳朵的招式協助壓制兇嫌；「刺青男」則是重拳狂打兇嫌的頭部，使他沒有反擊能力；「短髮男」則撿起兇刀，以刀背合力乘客壓制兇嫌；最後則是將整個過程都拍攝下來當作證據的「攝影乘客」，總計10人聯合壓制20歲洪姓兇嫌，讓Cheap也直呼：「真心致敬這些英雄」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的謝謝這些人敢挺身而出，才沒讓傷亡擴大」、「幫雨傘哥補血，在這麼混亂又緊張的狀況，敢站出來已經非常不容易」、「長髮哥肉搏，短褲男奪刀是第一關鍵，後面幾位乘客一路幫忙才能壓制犯嫌，真的真的對這些人充滿敬佩」、「發生這種事一般人大都會往事發地反方向逃，但影片畫面可以看到雨傘哥是往事發地跑去幫忙，這勇氣真的值得稱讚」。
犯嫌拒絕「夜間警詢」！全案依「殺人未遂罪」偵辦
然而犯嫌被乘客合力壓制之後遭到警方逮補，先送往醫院接受治療後，在21日晚間身穿病袍坐輪椅出院，隨即被戒護上警車後移到台中市第六分局，面對警方詢問，犯嫌表示「太累了想休息」，主動拒絕夜間警詢，預計今天才會接受檢警訊問，釐清案情及犯案動機，全案依殺人未遂罪偵辦。
據《三立新聞網》報導，洪姓男子父親受訪指出：「因為兒子在實習比較少與他聯絡，但現在重要的不是自己的兒子而是別人的孩子，兒子已經成年，要為自己的行為負責」。洪父對於傷者感到非常抱歉表示「那是別人的小孩，不應該讓他們受傷害，兒子錯了，他真的錯了」言談間一度哽咽。
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