專訪／fromis_9爆SJ希澈像媽：坐車要繫安全帶

南韓新女團「fromis_9」今年一月正式出道，成員皆來自節目《偶像學校》成績前九名的優秀畢業生李賽綸、宋河英、張圭悧、朴池原、盧知宣、李瑞淵、李采映、李娜炅、白知憲。節目中，除了找來41名練習生，更請到演員李順載擔任校長、班主任金希澈、音樂老師Bada，以及SM娛樂的培訓師張鎮永共等人，不過該節目去年9月播畢，金希澈仍與fromis_9成員保持聯繫，更常在IG上傳自拍照，9位成員越洋接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，希澈最常跟她們說的話，就是「坐車一定要繫上安全帶」，舉動相當貼心。

Super Junior成員金希澈在演藝圈是出了名的人脈王，透過節目《偶像學校》也與fromis_9成為好朋友，時常在IG曬出與成員們的合照，問起九位女孩，這位既是「班主任」也是「前輩」更是「朋友」的金希澈，對自己來說是什麼樣的存在？SAEROM透露，每次跟他見面，都會給予很多建議與鼓勵，特別是在fromis_9出道後，希澈也在第一時間恭喜她們，覺得「希澈老師就如同我們真正的老師一樣」，知宣則讚他如同「長腿叔叔」般地給予大家支持，是值得尊敬的老師，成員河英、彩映、娜炅、知憲也非常贊同，稱他是上帝般的存在。



▲希澈IG常曬出與fromis_9的合照。（圖／希澈IG）

金希澈除了會傾聽她們的煩惱，給予適時建議，池原也表示：「他對我們而言是一位大前輩，原本還以為會很難親近，在離開這個節目後，還能記得每一位學生的名字並且非常的照顧我們。對於很多事情都是第一次懵懂的我們來說，給了我們很大的幫助，真心又溫暖並且很好親近的一個人。」圭俐覺得，希澈在歌謠屆是大前輩，但常常放下身段叮嚀大家記得吃飯，完全不會擺架子，相當貼心又溫暖。

既然成員們都透露金希澈常常給建議及叮嚀，問起九位女孩，他最常講的話是什麼？SAEROM先說：「他常常囑咐我們搭車趕通告時，一定要繫上安全帶。多虧老師，直到現在搭車，第一個想到的就是安全帶，一定會好好繫上。」河英、池原、瑞淵、圭俐、采映也透露，他最常說的就是「健康第一」，覺得生病是自己的損失，知憲、娜炅則說：「希澈老師常常給我們的建議是『安全為優先！』『健康為優先！』『禮貌為優先！』。」她們最後也表示，會把希澈的話牢牢記在心裡，並且會努力成為他與粉絲心中值得驕傲的fromis_9。fromis_9首張迷你專輯《To. Heart》數位發行中。



▲圭悧（圖／環球）



▲池原（圖／環球）



▲河英（圖／環球）



▲知宣（圖／環球）



▲知憲（圖／環球）



▲采映（圖／環球）



▲娜炅（圖／環球）



▲瑞淵（圖／環球）



▲SAEROM（圖／環球）