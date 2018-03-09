雙蛇報喜　嘉義男夢見2蛇　隔天就刮中頭獎200萬

刮刮樂持續有人刮出頭獎，嘉義縣大林鎮就有1名年約40幾歲男性，在刮出大獎前1天夢到2條蛇，想說在12生肖中排名第6位，所以他選了刮刮樂「超級777」票號尾數26號和62號試手氣，沒想到票號尾數62號讓他刮中頭獎200萬元。

根據台灣彩券公司統計，刮刮樂「超級777」共有5個頭獎200萬元，統計至8日為止已刮出1個頭獎，刮刮樂「大麻將」則有25個二獎100萬元，至8日為止刮出4個。

位在嘉義縣大林鎮的來富彩券行就表示，有1名年紀約40幾歲的男性常客，大約2、3天會到投注站買彩券，在刮出大獎前一天，這位客人作夢夢到2條蛇，於是他想說蛇在12生肖中排名第6位，又正好是「超級777」新上市，所以他選了票號尾數26號和62號共2張來試試手氣。