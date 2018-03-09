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雙蛇報喜　嘉義男夢見2蛇　隔天就刮中頭獎200萬

記者顏真真／台北報導2018/03/09 10:53
▲刮刮樂持續有人刮出頭獎，嘉義縣大林鎮就有一名年約40幾歲男性，在刮出大獎前一天夢到2條蛇，想說在12生肖中排名第6位，他選了刮刮樂「超級777」票號尾數26號和62號試手氣，沒想到刮出頭獎200萬元。（圖／NOWnews資料照）
▲刮刮樂持續有人刮出頭獎，嘉義縣大林鎮就有一名年約40幾歲男性，在刮出大獎前一天夢到2條蛇，想說在12生肖中排名第6位，他選了刮刮樂「超級777」票號尾數26號和62號試手氣，沒想到刮出頭獎200萬元。（圖／NOWnews資料照）

刮刮樂持續有人刮出頭獎，嘉義縣大林鎮就有1名年約40幾歲男性，在刮出大獎前1天夢到2條蛇，想說在12生肖中排名第6位，所以他選了刮刮樂「超級777」票號尾數26號和62號試手氣，沒想到票號尾數62號讓他刮中頭獎200萬元。

根據台灣彩券公司統計，刮刮樂「超級777」共有5個頭獎200萬元，統計至8日為止已刮出1個頭獎，刮刮樂「大麻將」則有25個二獎100萬元，至8日為止刮出4個。

位在嘉義縣大林鎮的來富彩券行就表示，有1名年紀約40幾歲的男性常客，大約2、3天會到投注站買彩券，在刮出大獎前一天，這位客人作夢夢到2條蛇，於是他想說蛇在12生肖中排名第6位，又正好是「超級777」新上市，所以他選了票號尾數26號和62號共2張來試試手氣。

沒想不到那張票號尾數62號竟然讓他刮出頭獎200萬元，他相當驚訝原本還不敢確定，直到跟店家確定後才真的確認中了大獎，心情真的是非常開心。

此外，今年桃園特別旺，根據經銷商的回報，截至8日為止，今年共開出11個百萬大獎，位居全台之冠。位在桃園市中壢區的宏騏彩券行也透露，有位年紀約45至50歲的女性，一個禮拜大約來2至3次，臉上總是堆滿笑容、看起來很福氣的臉，當天她午餐過後，來到店裡先是買大樂透200元後又買刮刮樂，客人特別喜歡買大面額的刮刮樂，因為覺得中獎率特別高。

她先是刮第1張中了1500元、第2張沒中，才刮第3張就發現刮中100萬元，她當場驚聲尖叫，雀躍不已，說要馬上衝回去跟老公分享，並說要給店家大紅包，至於客人喜歡來這買彩券，除與這家彩券行前後各有1家土地公廟，還有覺得這家店的老闆跟老闆娘夫妻兩人看起來很福態，很像土地公土地婆，感覺買彩券特別容易中獎。
  
 

關鍵字刮刮樂頭獎中獎彩券行土地公經銷商
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