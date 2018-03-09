鐵路高架化　中市民生路地下道動工填平

因應台中鐵路高架化，交通部鐵改局去年3月啟動地下道填平工程，目前向陽路、豐原2-1號道路、民生街等12處地下道已完工並開放通車，鐵改局今(9)日接續施作民生路地下道填平工程，預計4月再施作正義街康樂街地下道填平工程，配合市府綠空鐵道軸線計畫第一期工程南段(互助街至林森-國光路)年底完工，鐵路兩側發展將更為縫合。

都發局指出，地下道填平工程均先由專業團隊評估交通需求及實際情況，並邀請地方民代現勘，與地方居民達成共識後，向民眾公告實施路段與排程，再進場施作。考量地方人口結構，都發局在人行動線配置時，也會設置多處的無障礙坡道等配套措施。