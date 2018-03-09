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鐵路高架化　中市民生路地下道動工填平

記者柳榮俊／台中報導2018/03/09 18:38
▲台中鐵路高架化，民生路地下道動工填平。（圖／市政府提供 , 2018.3.9)
▲台中鐵路高架化，民生路地下道動工填平。（圖／市政府提供 , 2018.3.9)

因應台中鐵路高架化，交通部鐵改局去年3月啟動地下道填平工程，目前向陽路、豐原2-1號道路、民生街等12處地下道已完工並開放通車，鐵改局今(9)日接續施作民生路地下道填平工程，預計4月再施作正義街康樂街地下道填平工程，配合市府綠空鐵道軸線計畫第一期工程南段(互助街至林森-國光路)年底完工，鐵路兩側發展將更為縫合。

都發局指出，地下道填平工程均先由專業團隊評估交通需求及實際情況，並邀請地方民代現勘，與地方居民達成共識後，向民眾公告實施路段與排程，再進場施作。考量地方人口結構，都發局在人行動線配置時，也會設置多處的無障礙坡道等配套措施。

目前向陽路、豐原2-1號道路、民生街、中山路三段356巷、潭子街、合作街、大新路、東山路、天祥街、力行路、自由路、美村路等12處地下道均已填平並開放通車。

民生路地下道工程預計3月底完工，請依指示牌改道通行；此外，正義街康樂街地下道填平工程將於4月進場施作。市府綠空鐵道軸線計畫也積極進行中，第一期工程南段(互助街至林森-國光路)預定今年底完工，未來將串聯中、西、東、南區歷史文化資產，以及北側干城、糖廠與南側演武場及日式宿舍群，豐富城中城地區人文發展，也讓高架化之前的鐵路兩側都市成功縫合。

關鍵字地下道高架化
農藥製餌毒狗　法院判刑併科罰金故臺西分局長告別式　覆蓋國旗警旗

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