影／便利商店x鬼怪炸雞　業者期待韓式美食增加1成來客

便利商店越來越厲害了！因應消費者不同需求，並發揮店內座位最大經濟效益，超商業者今（12）日宣布，將攜手韓劇「鬼怪」中的炸雞品牌，3月13日正式開設現做調理複合店型，首間店開在板橋府中捷運站附近，第二間店則選在新店，預計在3月底前開幕。超商業者表示，這次推出的韓式炸雞複合店，將為此類複合店帶入來客1成的增長，並透過併買效益帶動整體業績2成成長。

繼天和鮮物、大樹藥局，以及吉野家後，全家便利商店看好外食人口增加和韓國文化崛起，並積極搶攻年輕人、學生商機，在費時一年的洽談後，攜手韓國炸雞最大規模品牌bb.q CHICKEN，開設全新的炸雞店中店，目前首家店3月13日板橋板農店正式開幕，另一家新店慶民店也將在近期開設，在指定販售時段會由專人專職提供現做調理炸雞，共有8樣商品。