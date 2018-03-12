NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
財經總覽產業動態理財基金投資職場新視界權證專家
即時跑馬燈犬貓絕育活動開跑　首場絕育數破百繼承國父理念　致公黨盼兩岸和平跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
財經

影／便利商店x鬼怪炸雞　業者期待韓式美食增加1成來客

記者彭夢竺／台北報導2018/03/12 13:42
全家便利商店看好外食人口增加和韓國文化崛起，攜手韓國炸雞最大規模品牌bb.q CHICKEN，開設全新的炸雞店中店，首間店開在板橋府中捷運站附近。 更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/

便利商店越來越厲害了！因應消費者不同需求，並發揮店內座位最大經濟效益，超商業者今（12）日宣布，將攜手韓劇「鬼怪」中的炸雞品牌，3月13日正式開設現做調理複合店型，首間店開在板橋府中捷運站附近，第二間店則選在新店，預計在3月底前開幕。超商業者表示，這次推出的韓式炸雞複合店，將為此類複合店帶入來客1成的增長，並透過併買效益帶動整體業績2成成長。

繼天和鮮物、大樹藥局，以及吉野家後，全家便利商店看好外食人口增加和韓國文化崛起，並積極搶攻年輕人、學生商機，在費時一年的洽談後，攜手韓國炸雞最大規模品牌bb.q CHICKEN，開設全新的炸雞店中店，目前首家店3月13日板橋板農店正式開幕，另一家新店慶民店也將在近期開設，在指定販售時段會由專人專職提供現做調理炸雞，共有8樣商品。

全家自2010年來積極發展座位經濟，目前全台門市加起來的座位達5萬個，若以中小型餐廳的100個座位來看，超商座位區等同於規模最大的連鎖餐廳，加上現在有8成外食族習慣到超商購買三餐，帶動鮮食銷售占比連年成長，因此這次引進炸雞店中店，期望讓座位經濟效益最大化，並帶動來客數增加1成。

其實，不只全家看好炸雞的商機，OK超商也有「隱藏版炸雞」，他們在2017年12月推出限定美食，推出香酥棒腿與炸雞，還可以搭配法式小點鹹派與經典葡式蛋塔，引發不少網友瘋狂討論。OK超商表示，炸雞生意十分好，一天業績可增加40%，人氣爆棚，為了滿足現代年輕人熱愛韓式美食的需求，並展現差異化，未來還將推出新口味炸雞，預估會再引起一波風潮。

關鍵字全家便利商店韓式炸雞bb.q chickenok超商隱藏版炸雞
陸擬關挖礦場　虛擬貨幣概念股跌停台股大漲百餘點　站上11000點

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan