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廣編／線上英語ETALKING　韋禮安擔綱首任代言人

本報訊2018/03/12 14:34
▲韋禮安成為ETALKING線上英文教學品牌代言人。（圖／公關照片）
▲韋禮安成為ETALKING線上英文教學品牌代言人。（圖／公關照片）

線上英語教學品牌ETALKING宣布邀請金曲唱作新天王韋禮安出任年度品牌代言人！韋禮安不僅唱作俱佳，私底下更能說著一口流利好英語，他表示：「非常開心這次受邀擔任ETALKING年度代言人」，更向粉絲喊話：「演唱會上English conversation」。第一次為英語線上教學品牌代言人的韋禮安，人生方向正如同ETALKING核心的企業理念：「改變，成就更好的自己。」，他認為學習不同事物，能成為更好的自己。

現今英語早已成為國際語言，如何讓自己擁有更強的英語能力，幫助自己抓住更多機會，更靠近理想與夢想，是ETALKING想要幫助學員的。通過便利的真人線上英語教學平台，學員不但能夠接觸多元學習教材，輕鬆獲得更多國際資訊及了解各國文化，更有專人協助了解個人程度及學習需求，量身打造專屬課程！客製化的服務讓學習英語不再如想像中困難，在ETALKING全球化師資帶領之下，保證讓你在生活中流暢且自信的使用英文，不只讓你敢說出口，更讓你溝通無礙！

此次韋禮安不但出任品牌代言人，更化身William老師，親自上線教你學英文！想讓William老師親自教導嗎？名人線上大會堂-William老師的特別課程將在4月15號（日）下午14：00火熱展開，更多品牌代言人韋禮安專屬活動內容都會陸續公佈在ETALKING粉絲團，想參加的粉絲們記得要追蹤ETALKING粉絲團，好好把握這千載難逢的機會！

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