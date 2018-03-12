陳光前緊咬陳冠霖夫婦　爆男上酒店白吃白喝女賣假佛牌

陳冠霖遭本土劇演員陳光前不斷爆料，2月時他被爆上酒店不付錢，而他的老婆謝欣誼也被說賣假佛牌，之後陳光前遭謝欣誼開罵要求道歉，並火速刪除直播文，原本以為事件就此落幕，沒想到陳光前（10）日晚上，又開直播罵陳冠霖夫婦，爆料陳冠霖上超過10次酒店白吃白喝帶小姐，隔了一年才結帳。
陳光前（10）日晚上開直播，開頭就向陳冠霖夫婦道歉，不過之後就爆料陳冠霖喝了酒就照三餐打老婆，還說他在拍三立電視劇《我一定要成功》時，上超過10次酒店白吃白喝帶小姐，最後在殺青酒被電視台長官要求付1次10萬元酒錢，陳冠霖隔1年多才去結帳，另外再把砲火對準陳冠霖老婆謝欣誼，說她賣假佛牌、假符管。
▲陳冠霖妻子謝欣誼，在直播下方留言將提告。（圖／翻攝 陳光前臉書 , 2018.03.12）
對於上酒店不付錢爆料，陳冠霖聽到消息說：「蛤，我最近要不要去安太歲，我跟那個人不熟。」至於太太被爆賣假符管，陳冠霖說有聽太太說過這件事，「我可以一笑置之，但我太太覺得惡意抹黑沒辦法容忍」，他的太太更直接在直播下方留言：「你必須為你的言行舉止付出法律代價」，看的出來相當氣憤，謝欣誼表示原本想給陳光前一次機會，先要他公開道歉，但看了他的直播，和律師決定立刻會進入法律程序告他誹謗。