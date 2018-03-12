陳光前緊咬陳冠霖夫婦　爆男上酒店白吃白喝女賣假佛牌

陳冠霖遭本土劇演員陳光前不斷爆料，2月時他被爆上酒店不付錢，而他的老婆謝欣誼也被說賣假佛牌，之後陳光前遭謝欣誼開罵要求道歉，並火速刪除直播文，原本以為事件就此落幕，沒想到陳光前（10）日晚上，又開直播罵陳冠霖夫婦，爆料陳冠霖上超過10次酒店白吃白喝帶小姐，隔了一年才結帳。

陳光前（10）日晚上開直播，開頭就向陳冠霖夫婦道歉，不過之後就爆料陳冠霖喝了酒就照三餐打老婆，還說他在拍三立電視劇《我一定要成功》時，上超過10次酒店白吃白喝帶小姐，最後在殺青酒被電視台長官要求付1次10萬元酒錢，陳冠霖隔1年多才去結帳，另外再把砲火對準陳冠霖老婆謝欣誼，說她賣假佛牌、假符管。