NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈小禎獻花胡瓜　甜曝探班李進良事蹟反霸凌　明道大學正妹彩繪大象繪本跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
娛樂

陳光前緊咬陳冠霖夫婦　爆男上酒店白吃白喝女賣假佛牌

娛樂中心／綜合報導2018/03/12 14:35
▲陳光前（左）不斷爆料陳冠霖（右）上酒店不付錢。（圖／翻攝 陳光前、陳冠霖臉書, 2018.03.12）
▲陳光前（左）不斷爆料陳冠霖（右）上酒店不付錢。（圖／翻攝 陳光前、陳冠霖臉書, 2018.03.12）

陳冠霖遭本土劇演員陳光前不斷爆料，2月時他被爆上酒店不付錢，而他的老婆謝欣誼也被說賣假佛牌，之後陳光前遭謝欣誼開罵要求道歉，並火速刪除直播文，原本以為事件就此落幕，沒想到陳光前（10）日晚上，又開直播罵陳冠霖夫婦，爆料陳冠霖上超過10次酒店白吃白喝帶小姐，隔了一年才結帳。

陳光前（10）日晚上開直播，開頭就向陳冠霖夫婦道歉，不過之後就爆料陳冠霖喝了酒就照三餐打老婆，還說他在拍三立電視劇《我一定要成功》時，上超過10次酒店白吃白喝帶小姐，最後在殺青酒被電視台長官要求付1次10萬元酒錢，陳冠霖隔1年多才去結帳，另外再把砲火對準陳冠霖老婆謝欣誼，說她賣假佛牌、假符管。


▲陳冠霖妻子謝欣誼，在直播下方留言將提告。（圖／翻攝 陳光前臉書 , 2018.03.12）

對於上酒店不付錢爆料，陳冠霖聽到消息說：「蛤，我最近要不要去安太歲，我跟那個人不熟。」至於太太被爆賣假符管，陳冠霖說有聽太太說過這件事，「我可以一笑置之，但我太太覺得惡意抹黑沒辦法容忍」，他的太太更直接在直播下方留言：「你必須為你的言行舉止付出法律代價」，看的出來相當氣憤，謝欣誼表示原本想給陳光前一次機會，先要他公開道歉，但看了他的直播，和律師決定立刻會進入法律程序告他誹謗。
 

關鍵字陳光前陳冠霖
女星被酸整形　臉書正面轟酸民中天遭爆裁員潮　發聲明澄清

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan