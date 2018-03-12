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台中南天宮送暖到偏鄉　和平山區博屋瑪小學師生受惠

記者金武鳳／台中報導2018/03/12 17:13
▲台中南天宮主委吳光雄12日一行送暖到偏鄉，由和平山區博屋瑪小學校長代表接受（圖／金武鳳攝 , 2018.3.12)
▲台中南天宮主委吳光雄12日一行送暖到偏鄉，由和平山區博屋瑪小學校長代表接受（圖／金武鳳攝 , 2018.3.12)

台中南天宮關帝廟推廣文教慈善不遺餘力，由主委吳光雄率領董監事一行，今(12)日一早5點多鐘摸黑出發，前後花費5個小時車程，將南天宮募集的物資及加菜金等運送和平山區博屋瑪小學，送暖到偏鄉溫暖弱勢的心，師生很感動。

南天宮主委吳光雄表示，南天宮關帝廟主要宣揚儒釋道學說，倡導忠義精神，以宗教、文化、教育、醫療、慈善為宗旨。除了是地方宗教信仰重心，更是長年做公益，捐救護車、贈白米、和發放清寒學子獎助學金、急難救助等，都是希望用在真正需要幫助的人身上，讓台灣各角落充滿愛與關懷。

吳光雄指出，這次關心偏遠和平山區博屋瑪國小，是因為博屋瑪小學九成以上學生是原住民，多數經濟弱勢，南天宮特別匯集信眾和廟方愛心物資，包括白米，麵條，食用油等，還致贈加菜金。希望孩子在成長路上，因為得到這份愛，更懂得珍惜和惜福，長大後有能力，也能多多幫助真正需要幫助的人。

南天宮主委吳光雄率董監事一行，一早出門，光是車程就花費五小時，他們不辭辛勞將愛心物資送到偏鄉，讓博屋瑪小學師生超感動，校長比令亞布表示，感謝南天宮的捐贈，學校地處偏鄉，很多家庭經濟弱勢，校方很珍惜這些資源，會把愛心送到最需要的社區民眾家中。學生吳子苓更說，長大有能力也一定要幫助別人。

南天宮將於4月20日一連3天在台中市東區樂業路與進德路口，盛大舉行戊戌年關聖帝君佈施消災祈福大法會，誠邀民眾共襄盛舉。捐款將轉做白米，送給弱勢家庭，南天宮更將致贈一枚帝錢，期望帝君庇蔭，讓善心人士事業順利，讓良善繼續發揚。

 

 

 

 

 

關鍵字南天宮博屋瑪國小吳光雄
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