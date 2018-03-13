方馨擔任世界睡眠日活動大使　為睡眠健康發聲

為喚起民眾對睡眠的重視，2008年由世界睡眠醫學會（WSS World Sleep Society）首次發起，將每年的3月中旬訂為「世界睡眠日」，目的是讓大家重視睡眠、關心睡眠，了解睡眠與健康的關係。

睡不飽、睡不好、睡過了還是感覺滿身疲累。小心！睡眠障礙可能已經找上你！根據統計顯示，台灣失眠人口可能超過兩百萬，若再加上其他睡眠障礙相關的疾病，將近每五個人中就有一個人睡不好。長期處於睡眠不佳狀態，不僅精神不振影響白天工作，身體機能也會連帶受損，情況嚴重甚至會釀成慢性疾病。



▲世界睡眠日推廣大使方馨，於活動現場親身示範「睡睡平安操」。（圖／公關照片）

今（2018）年，世界睡眠醫學會（WSS World Sleep Society）將世界睡眠日的主題訂為「享受優質睡眠、健康人生節奏」，並與恩錸富國際有限公司聯合，於3月10日（六）在高雄舉辦專業睡眠醫學講座，活動邀請到亞洲睡眠障礙權威陳濘宏醫師、台灣睡眠管理專家吳家碩心理師、中西醫雙學位梁文深醫師，以及活動推廣大使、知名藝人民視當家花旦方馨蒞臨現場，共同為臺灣人的睡眠健康發聲。

陳濘宏醫師指出，40至60歲的女性為失眠好發族群，特別在更年期、月經周期、懷孕時更容易發生。睡眠品質差不僅會使白天精神變差、注意力下降影響工作，還會影響到人的抵抗力與免疫力，使自然殺手細胞（免疫細胞）功能降低，變得容易生病，且國外也有研究指出，睡不好的人罹患癌症機率會增高。

睡眠對人體健康的影響是全身性的，陳濘宏醫師說明，由於人睡不好時，交感神經會比較亢奮，導致心跳變快，血壓、心律變異度不穩，久了便會增加心臟病風險，連帶影響腸胃、新陳代謝、血糖控制、荷爾蒙分泌、免疫力等問題。

至於如何提升自我睡眠品質？梁文深醫師表示，學習放鬆以及營造舒適睡眠環境很重要，建議睡前不要做激烈運動，可改在床上以緩慢的方式伸懶腰1至2分鐘，幫助身體放鬆；床墊可選用偏硬的材質，太軟的床墊反而容易造成脊椎擠壓，影響睡眠。

梁文深同時也強調，一般正常人的身體帶有負電，而生病的細胞帶正電，也就是中醫所謂的「火氣」。建議有睡眠障礙的人可採用電位治療法，如高科技睡眠養生床墊，透過電位治療器提供的負電，中和、平衡身體電位，以達到舒眠效果。此外，睡眠時若能維持人體正常溫度36.5至37度，則有助血液循環、加強免疫力，身體較不易受疾病侵擾。

吳家碩心理師則建議，有睡眠障礙的人，可以試著將睡前儀式化，像是「睡前4B誘眠法」，4B指的是：洗澡時間（Bath time）、暫停時間（Break time）、放鬆時間 （Breath time）、床的時間（Bed time），洗澡時可以放鬆身體、洗去疲勞；暫停時間時可以拿出「煩惱記事本」，將煩惱與未解決的事寫在本子上，不要帶到睡眠裡；接著透過呼吸放鬆訓練，上床進入夢鄉。



▲透過高科技睡眠養生床墊提供電位及溫熱療法，不僅幫助好眠，更能在睡眠時同時改善體質，消除肩頸痠痛。（圖／公關照片）