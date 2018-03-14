希望老師帶狗上課而不是帶槍！推特的一張照片說出美國

美國的槍枝泛濫問題嚴重，能不能合法擁有槍枝，美國民眾多年來意見分岐。由於二月時發生的肯塔基州校園槍擊案，讓這個問題再度浮上枱面；總統川普更語出驚人地表示想要推行「武裝教師」，讓教師接受訓練並帶槍上課保護校園安全。對於他的提議，日前在推特上有人提出了不同的看法，並引發熱烈迴響，這個問題或許有更理想的解決方式。

— Sophie Vershbow (@svershbow) 2018年3月5日



推特用戶Sophie Vershbow日前發佈了一張老師抱著狗狗的照片，表示「我朋友的男朋友在奧斯汀當英文老師，他每天都帶著他的柯基犬Banjo去上課。少一些帶槍的老師，多一些帶柯基的老師吧！」

此文一出，很快地獲得廣大迴響。

「這才是解決事情的正確方式。」

「看來下一次的競選政見就是多一點柯基！」

還有人也分享自己的照片，表示自己的妻子也會帶著狗勾去上課！

That’s awesome! My wife teaches an Intro to Criminal Law class at Paradise Valley Community College with our corgi Colton. pic.twitter.com/QpETkf4Fng — John Sirlin (@SirlinJohn) 2018年3月6日

雖然有些人認為以暴制暴才能確保校園安全，但有更多人傾向愛與療癒才是解決暴力問題的方式。一個老師每天帶槍上課的學校，與一個老師每天帶狗上課的學校，要是你會選哪一個？

療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/