希望老師帶狗上課而不是帶槍！推特的一張照片說出美國

美國的槍枝泛濫問題嚴重,能不能合法擁有槍枝,美國民眾多年來意見分岐。由於二月時發生的肯塔基州校園槍擊案,讓這個問題再度浮上枱面;總統川普更語出驚人地表示想要推行「武裝教師」,讓教師接受訓練並帶槍上課保護校園安全。對於他的提議,日前在推特上有人提出了不同的看法,並引發熱烈迴響,這個問題或許有更理想的解決方式。

My friend’s boyfriend is an AP English teacher in Austin. He brings his dog Banjo to school every day. Less teachers with guns, more teachers with corgis. pic.twitter.com/BZdYUZjK8o