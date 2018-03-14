清明假期原住民返鄉列車 22日開始登記

陳瑩服務處表示，原住民返鄉列車，4月3日至6日，北迴線每日有2車次，410車次上午7時34分從樹林開車至台東，170車次上午6時從嘉義開車往台北到台東。6日晚上11時51分616車次樹林到台東（跨夜），7日410車次上午7時34分從樹林到台東。

由民主進步黨籍立法委員陳瑩爭取，台鐵從2016年開始推動花、東原住民台鐵返鄉列車。陳瑩台東服務處今天發布新聞稿表示，今年清明節連續假日原住民清明節返鄉列車，將在22日開始登記。

南迴線4月3日373車次下午5時7分從彰化出發，經高雄到台東。4月4日至7日，每日371車次上午6時43分從台中出發經高雄到台東。

回程，從4月7日至9日，北回線每日439車次，下午5時7分從台東出發到樹林。8日655車次，晚上11時30分台東出發至樹林（跨日）。南迴線，4月7日至8日，每日374車次下午6時58分從台東出發經高雄到台中，4月9日372車次，上午10時14分，從台東經高雄到彰化。

陳瑩服務處表示，登記時間3月22日上午9時至26日下午5時，至原民會網站登記。取票時間3月31日和4月1日的上午8時至下午5時。領票車站，北迴線在台北、樹林、桃園、中壢、宜蘭、基隆；南迴線在台中、彰化、台南、高雄。

陳瑩服務處表示，具有原住民身分者，每人單程可登記4張，來回共8張。

考量桃園族人出發便利性，2016年開始加開經過中壢及桃園站的列車，同年也考量中南部族人的需求，開設南迴線原民列車。這次清明節連續假日返鄉列車，因應許多族人希望搭乘夜車，返鄉到達花東時候是早上時間，因此加開「紅眼列車」，讓希望回到部落是早上的族人，多一項選擇。（編輯：施燕飛／劉政權）1070314