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中央社

婦人罹乳癌骨轉移 醫師鼓勵轉心境抗癌

中央社2018/03/14 16:44
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者蘇木春台中14日電）黃姓女子多年前發現胸部有硬塊卻不以為意，直到聽聞乳癌才就醫，經檢查確診乳癌第二期又發現骨轉移，她一度想放棄治療，經醫師鼓勵轉換心境抗癌，院方今天為她舉辦分享會慶祝重生。

烏日林新醫院乳房外科醫師吳玉婷今天受訪表示，乳癌最讓人要注意的地方在於無聲無息，六成的病患是摸到硬塊來求診的，只有十分之一的患者出現刺痛感。

黃姓患者多年前突然發現乳房靠近腋下處出現硬塊，原以為是肌肉不以為意，直到4年前帶團出遊，聽到大家在討論乳癌，才下定決心就醫檢查。

吳玉婷說，患者接受乳房超音波導引下的乳房粗針切片，發現有兩公分的惡性腫瘤，確診為乳癌第二期，與患者商量個人化治療方法，決定採取乳房部分切除合併放射線、化學治療及荷爾蒙藥物治療。

但在治療結束後，發現黃姓患者出現乳癌骨轉移，由於骨骼是乳癌患者最容易出現轉移的部位之一，機率達65%到85%，患者一度灰心不想再接受治療，但在醫師鼓勵下，她決定鼓起勇氣轉換心境，目前病情趨向穩定。

院方14日舉辦病友分享會，邀請黃姓患者與醫師座談，並由醫師吳玉婷送上花束慶祝她重生。黃女說，她當下想「怎麼會是我？該怎麼辦？」，幸好醫師耐心解說病情，讓她放下心接受治療，對未來充滿希望。

吳玉婷分析，每年乳癌新發生個案已達一萬多人，大部分患者治療已趨向長期抗戰，根據研究顯示乳癌一、二期的患者，五年存活率高達95到98%，建議女性族群若發現乳房硬塊，或乳頭凹陷、出現血絲，或是乳暈附近摸起來硬硬的，應盡快就醫檢查。（編輯：劉政權）1070314

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