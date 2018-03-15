廣編／巨匠學電腦課程替轉職鋪路　醫學生獲室內設計大獎

參加巨匠電腦課程，除了學習實用電腦技能、培養第二專長，為自我職涯加分，甚至提供學費補助，有人更透過類似機會出國比賽拿大獎！醫學院畢業的劉俊輝，一直以來希望進入夢寐以求的室內設計產業工作，後來決定報名巨匠電腦的室內設計實務課程，從中接受紮實訓練，結訓後在室內設計產業除了主動爭取各種磨練機會，五年內從設計助理進展到創立自己的公司，更參加義大利A’Design Award獲得銀獎肯定！讓台灣的設計實力，躍上國際舞台。

報名巨匠電腦的其中一個原因，是因爲巨匠電腦的職訓課程，學費可以獲得政府補助。目前除了職訓課程有學費補助外，完成結業後，巨匠電腦也會提供產學就業輔導，讓學習與就業無縫接軌。