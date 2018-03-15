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廣編／巨匠學電腦課程替轉職鋪路　醫學生獲室內設計大獎

生活中心／綜合報導2018/03/15 15:17
▲設計師劉俊輝、李淑鈴遠赴義大利領獎。（圖／公關照片）
▲設計師劉俊輝、李淑鈴遠赴義大利領獎。（圖／公關照片）

參加巨匠電腦課程，除了學習實用電腦技能、培養第二專長，為自我職涯加分，甚至提供學費補助，有人更透過類似機會出國比賽拿大獎！醫學院畢業的劉俊輝，一直以來希望進入夢寐以求的室內設計產業工作，後來決定報名巨匠電腦的室內設計實務課程，從中接受紮實訓練，結訓後在室內設計產業除了主動爭取各種磨練機會，五年內從設計助理進展到創立自己的公司，更參加義大利A’Design Award獲得銀獎肯定！讓台灣的設計實力，躍上國際舞台。

報名巨匠電腦的其中一個原因，是因爲巨匠電腦的職訓課程，學費可以獲得政府補助。目前除了職訓課程有學費補助外，完成結業後，巨匠電腦也會提供產學就業輔導，讓學習與就業無縫接軌。

業界目前對於室內設計產業持續看好，根據104人力銀行調查，室內設計人才缺口約在40萬以上，職缺也超過8000個，年資超過五年者，年薪更可望破百萬，被視為高薪夢幻職業之一。想從事室內設計、工商業設計產業，除了就讀相關科系外，業界也有相當多的電腦學校提供專業設計課程。其中巨匠電腦就長期開辦設計課程，積極培育室內設計或建築設計相關人才，而「室內設計產學就業班」課程包括，2D製圖、工地實習及室內設計實務應用等，並結合時下最熱門的VR環景技術符合產業需求，真正落實產學合一。

劉俊輝獲得國際設計大獎的殊榮，除了意味著創作與技術實力備受肯定，也代表額外自主學習的效果並不輸給學校課程。透過校外電腦課程的專業訓練與業師的專業教學，除了更能符合業界需求；同時學費的補助減免，也能降低學費的壓力，讓學習變得輕鬆。

巨匠電腦課程歡迎參考：http://www.pcschool.com.tw/2015/introSeries7.aspx

 

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