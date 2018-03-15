不花錢就得手？MMA選手自誇每年百人斬　撩妹絕技曝光

美國職業綜合格鬥（ MMA ）綽號「敗犬（ The Underdog ）」的選手修特（ Jaymes Schulte ）被爆在台灣四處約砲，不僅在個人介紹中炫耀自己每年至少與 100 名女性上床，還偷拍性愛影片放到色情網站上販賣牟利，甚至收費開設名為「這將改變你的人生」的把妹課程（ PUA ），行徑相當誇張。事件爆發後，一名曾收過搭訕訊息的女網友曝光修特的把妹手法，由於作風太大膽，令她印象深刻。



▲一名美籍MMA選手被指控約砲還偷拍性愛影片上網販售牟利，男子除將影片片段放上網外，還將女方照片集結放在相簿裡，受害者幾乎都是亞洲女性。（圖／翻攝自網路）