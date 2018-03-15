不花錢就得手？MMA選手自誇每年百人斬　撩妹絕技曝光

美國職業綜合格鬥（ MMA ）綽號「敗犬（ The Underdog ）」的選手修特（ Jaymes Schulte ）被爆在台灣四處約砲，不僅在個人介紹中炫耀自己每年至少與 100 名女性上床，還偷拍性愛影片放到色情網站上販賣牟利，甚至收費開設名為「這將改變你的人生」的把妹課程（ PUA ），行徑相當誇張。事件爆發後，一名曾收過搭訕訊息的女網友曝光修特的把妹手法，由於作風太大膽，令她印象深刻。
▲一名美籍MMA選手被指控約砲還偷拍性愛影片上網販售牟利，男子除將影片片段放上網外，還將女方照片集結放在相簿裡，受害者幾乎都是亞洲女性。（圖／翻攝自網路）
從修特的個人網頁資料可知，他為了籌今年「獵豔之旅」的旅費，在網路上開設 250 元美金（約新台幣 7500 元）的把妹課程，並兼差擔任泡妞顧問，更稱只要學會撩妹必殺術，就能像他一樣不用花錢也能每年都和百名女子上床。
據《蘋果日報》報導，一名高雄女網友表示，去年曾在交友 APP 上收到一名洋男的搭訕訊息，一開頭就直接問「要做愛嗎（ Wanna Fuck ）？」嚇得她決定已讀不回，也因為對方太過直接，讓她印象深刻。直到近日這起事件鬧得沸沸揚揚，她才想起來該名洋男疑似就是修特，氣憤痛批「超沒水準的，好險我沒理他......」而目前得知至少有 36 名女性曾和修特上床，若再加上未流出的影片，估計受害者恐超過百人。