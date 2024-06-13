台灣buffet「隱藏王牌」不藏了！890元水準太離譜　老饕改吃這間

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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「這價格有現煎牛排跟干貝，基本上已經無敵了吧」、「不要推薦啊....這間位置已經很難訂了啦」、「吃過兩次，真的水準跟價格都很離譜」、「住桃園的人都知道這家喔！桃園真的很多高CP值吃到飽」、「網路訂位滿到要排到7月了啦....890元菜色水準真的不錯。」
隱身桃園的高CP值buffet！「尊爵大飯店百匯」一週目前只開放2天
事實上，網友提到這個尊爵大飯店的buffet餐廳正位於桃園，本體是一間老字號的飯店，在1999年成立，目前已經邁入25週年。而旗下的「四季咖啡廳」在近期改裝之後，並且推出最新的吃到飽服務，一個人只要890元就能夠吃到精緻冷盤熟食、新鮮海陸百匯、手工甜點等。
然而目前由於才剛起步，尊爵大飯店四季咖啡廳的buffet服務，目前只有提供每週末的「午餐時段」可以用餐，應該還在壓力測試的階段，但已經吸引不少老饕前往朝聖。四季咖啡廳團隊也表示：「能被大家喜愛我們相當開心，目前正朝著全時段開放努力當中，我們會繼續提供優質的餐點及服務。」
剛開幕評價4.8顆星超高！桃園老饕愛上「四季咖啡廳buffet」
而雖然這家「四季咖啡廳buffet」才剛開幕沒多久，但是在Google評論上面的表現幾乎一面倒叫好，斬獲高達4.8顆星的高分，許多老饕吃過都紛紛表示「現煎牛排實在太好吃了，比一堆buffet爐烤牛排還要好吃」、「石斑魚湯很鮮很好喝，魚肉很紮實」、「首推現煎菲力、干貝、生魚片拼盤，甜點的話是千層蛋糕，890元CP值真的超高」、「必吃的一家新型buffet，希望可以開放全時段用餐。」
而《NOWnews》記者也實際上網查詢訂位資訊，由於該家「四季咖啡廳buffet」目前還沒有全時段開放，每週只有六、日午餐可以用餐，因此線上訂位至7月底已經全滿，如果想吃的民眾可能要致電詢問是否還有空位，或者未來手速要再快一點囉！
🟡尊爵大飯店「四季咖啡廳」buffet資訊
📍地址：桃園市桃園區莊敬路一段300號1樓
📍電話：03-316-9090
📍目前僅開放週末午餐用餐時段11 : 30-14 : 00
費用：平日尚未開放；假日成人890元/兒童590元
根據官網介紹，0歲至未滿2歲免收費；2歲至未滿6歲幼兒計費，酌收清潔費150元；6歲至未滿12歲，兒童費用計價；12歲以上成人計費，以上價格都需要收10%服務費。