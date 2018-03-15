戴爾登台灣儲存市場龍頭 今年力守寶座

廖仁祥今天受訪指出，戴爾科技集團成立兩年多，剛好也是全球企業用戶面臨很大挑戰的時期；戴爾協助客戶做4件事，包括數位轉型、IT轉型、人力轉型及資安轉型。

戴爾科技集團（Dell Technologies）成立以來，在伺服器、儲存、雲端、虛擬化、超融合架構及資料中心自動化等領域已位居領先地位。戴爾台灣研發中心更成為Dell消費型與商用電腦等終端產品，以及Dell EMC伺服器產品最主要的創新基地。

（中央社記者吳家豪台北15日電）戴爾（Dell）台灣研發中心慶祝成立15週年，戴爾也登上全球及台灣儲存市場龍頭；Dell EMC台灣區總經理廖仁祥今天表示，今年目標是讓戴爾保持全球及台灣儲存市場的第一名。

他表示，數位轉型已不再侷限於IT部門，而是商業策略的核心。現今，無論企業規模大小，缺乏科技就難以在市場上立足。因此所有規模的企業都必須好好思考如何運用科技強化自身優勢，無懼數位化的來臨與挑戰，為未來而轉型。

廖仁祥進一步表示，Dell EMC擁有戴爾科技集團每年高達45億美元的研發預算、2萬2275項專利與應用，以及服務99%的財星500大企業客戶的實力；戴爾已登上全球及台灣儲存市場龍頭，今年目標是在全球及台灣保持第一名。

戴爾台灣研發中心董事總經理暨Dell EMC伺服器研發部副總裁亞德曼（Edward Yardumian）指出，台灣擁有完善的科技產業供應鏈，以及豐厚的研發能量與優秀科技人才，讓戴爾台灣研發中心15年來發展成一個擁有端對端產品開發能力的團隊。

亞德曼說，戴爾台灣研發中心透過與供應鏈夥伴緊密合作，以及建立一個讓本地的研發人才與國際創新資源接軌的全球化工作環境，持續研發領先業界的產品，並縮短產品開發時間，爭取最快上市時機。（編輯：楊玫寧）1070315