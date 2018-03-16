培育出王柏融、李振昌　屏東球場老字號恐被迫拆除

屏東球場可能被迫拆除？！擁有39年歷史以上的屏東縣立棒球場，是許多棒球迷心中不捨的球場，雖然老舊、設備也不堪使用，但屏東球場若經整修，相信還有機會「煥然一新」，也能保留歷史。
中職目前只有二軍或是部分賽事會移往屏東球場比賽，簡單來說，屏東球場在座位席等給球迷感覺並不友善，甚至因為燈光不足，這球場也少了「元氣」，但屏東球場的確是培育出不少好手的老球場，無論是潘忠韋、王柏融、倪福德、王溢正、詹智堯等好手，都曾在這球場奔馳過。
負責幫忙觀禮的屏東高中總教練林省言表示：「其實除了外觀，內部也需要油漆，但我相信整修後，這個球場依舊可以維持下去。」
屏東球場1979年落成，1993年正式由時報鷹、兄弟象開啟職棒時代，過去不少大專聯賽、高中聯賽也都選擇在屏東球場開打，若沖繩是「棒球王國」，屏東也是台灣的「棒球之鄉」。
屏東的復興國小、鶴聲國中、美和中學、屏東高中都是強隊，當地居民也很支持棒球，甚至還有「棒球路」，但如今屏東法院想要徵收用地，並且將屏東球場遷往他處，許多球迷也相當不捨。
但問題可能不在球場能否使用，而是「肯不肯整修」，根據過往經驗，地方政府都期望「重建」甚至遷地，但若未來整修後能夠變成「例行賽」可用，相信未來回饋屏東鄉親，各隊在屏東比賽的意願也會變高。