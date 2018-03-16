培育出王柏融、李振昌　屏東球場老字號恐被迫拆除

屏東球場可能被迫拆除？！擁有39年歷史以上的屏東縣立棒球場，是許多棒球迷心中不捨的球場，雖然老舊、設備也不堪使用，但屏東球場若經整修，相信還有機會「煥然一新」，也能保留歷史。

中職目前只有二軍或是部分賽事會移往屏東球場比賽，簡單來說，屏東球場在座位席等給球迷感覺並不友善，甚至因為燈光不足，這球場也少了「元氣」，但屏東球場的確是培育出不少好手的老球場，無論是潘忠韋、王柏融、倪福德、王溢正、詹智堯等好手，都曾在這球場奔馳過。

負責幫忙觀禮的屏東高中總教練林省言表示：「其實除了外觀，內部也需要油漆，但我相信整修後，這個球場依舊可以維持下去。」