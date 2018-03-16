驚！中油大林廠　隱匿工安事故

中油公司工安事件頻傳，最近從桃園廠氣爆，工安事件一直延燒至高雄大林、林園廠，特別是大林廠五天發生二次事件，已經一病危二重傷一輕傷。根據內政部消防署通報記録，三月十月下午6時9分，台灣中油公司大林煉油廠從事該廠第6媒組場設備維修作業時，發生氣體外洩引發火災，造成3名勞工受傷，現在已經有一名70％燒傷病患，醫院已經發出病危通知書。

中油公司隱匿工安事故，14日大林廠第十二蒸餾工場在拆解熱交換器時，發生鹹液外洩噴傷工人的事故，有一名包商眼睛受傷受醫急救，但大林廠卻隱匿案情末呈報。

四天後，大林廠第十二蒸餾工場又發生工安意外，承攬商啓璋公司在廢䶢區拆解熱交換器，未能按SOP的流程施作，也沒有中油工安人員在場，導致意外發生。依照勞動檢查所工安災害通報規定，廢鹹液外洩致人受傷，依法要向主管機關勞動檢查所呈報工安事故。

但，中油最近發生工安意外事故頻傳，遭到外界指責。十四日鹹液外洩傷人事故，大林廠並未向勞檢處呈報，隱匿案情。中油大林廠相關人員全部禁聲不對外發言，被問到第十二蒸餾工廠廢鹹液外洩事件，都顧左右而言，只說長官交代的。

高雄市勞檢所指出，如果經査證屬實中油公司隱匿工安事故，不排除重罰或停工處分。