影／藍營指中火機組「10+2」汙染增　市府：非事實

市府環保局說明，這與事實不符，推動燃氣機組就是要取代已老舊的第1至4號燃煤機組，絕對有助空品改善，希望議員查明事實，也呼籲全民共同支持這項改革工程。

台電今(16)日在台中市龍井區召開台中火力發電廠新建燃氣機組的環評說明會，立法委員顏寬恒、市議員顏莉敏、立法委員江啟臣服務處代表等人都前往了解，在場部分民代與市民和彰化縣民同聲抗議執政當局無視中部人的呼吸痛苦。顏莉敏表示，台電要新建燃氣機組，燃煤卻不退場，十部燃煤機組退役的時間表也沒有，當兩部燃氣機組蓋好了，十部燃煤機組仍繼續運轉，等於「台中火力發電10+2」，把我們市民當成三歲小孩在耍，現場鄉親群起激憤。



▲立委顏寬恒、市議員顏莉敏等，同聲抗議執政當局無視中部人的呼吸痛苦。（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.16)

顏莉敏說，新北市的深澳燃煤電廠擴建案，被強行以一票之差通過環評，引起外界撻伐，而台中空汙如此嚴重，火力發電廠的污染早已是眾矢之的，燃煤機組的退役期程刻不容緩，「無煤家園」是大家的共識，但中央能源政策錯誤的配置，導致中火的燃煤機組不僅無法退役，反而一肩扛起基載電力的重責大任，中部居民吸廢氣付出健康代價，只為了滿足蔡英文政府錯誤的政策，令人氣憤。

顏莉敏表示，台電想要在中火新建兩部燃氣機組，頻頻對外說明其低污染性，但這只是模糊焦點，關鍵在於台電無法清楚說明電價成本的轉移問題、中央及地方政府也沒有提出解決「中電北送」的方案，更對中火舊有燃煤機組的退役時間完全不敢承諾。顏莉敏說，這也代表當台中新建兩部燃氣機組後，舊有的燃煤機組恐怕還在運轉，等於「台中火力發電10+2」，執政當局把中部居民當成三歲小孩在玩弄，低估了人民的智慧。



▲中火燃氣機說明會（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.16)

顏莉敏痛批，台電的計畫完全是由中央政府主導，地方政府配合，她要請問蔡英文政府，若蔡總統要強行啟動核二廠核能機組來挽救電力不足的問題，台中火力發電場的燃煤機組一樣繼續運轉嗎？顏莉敏也批判台中市政府，完全看不出地方政府捍衛市民的立場，她說，當市長林佳龍在媒體上說「空污，是人民太敏感」，再看看今日現場居民為呼吸權而戰，市府代表並沒有站在一起表達抗議的情況，其心態也讓人不是很意外了。

環保局表示，為管制中火汙染排放，在兼顧能源穩定與環境永續下，市府105年制定管制生煤自治條例，要求台中電廠於109年前減少40%生煤用量，除了已大減生煤500萬噸，讓中火生碳許可量從每年上限2100萬噸降至1600萬噸，創下紀錄，也促使中火加速汰除老舊燃煤機組，改用效率較高、汙染較小的燃氣設施，以改善空氣品質。



▲中火燃氣機說明會（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.16)

根據台電規劃，2座天然氣機組原訂2025年完成，但市長林佳龍為加速空汙減量，爭取台電提早於2023年完工其中1座機組。中火興建2部燃氣機組的過程中，市府仍以全廠排放總量逐年減少方式進行管制，嚴格把關。更重要的是，2部燃氣機組運轉後，台電將同步讓第1至4號燃煤機組退場，市府也會持續監督進度，並不會如顏議員所指「台中火力發電10+2」汙染增量的情形。

在燃氣機組興建完成前，市府持續督促中火完成1至4號機組空汙防制設備，並同步要求啟動第5至10號機組汙染防制設備更新規劃作業。同時，環保局今年再祭出第3次空汙排放標準加嚴研訂，公告日起4年內中火必須完成改善，屆時中火既有燃煤機組的空汙排放將降到接近燃氣機組的排放水準，包括粒狀物、硫氧化物及氮氧化物的減排比例都將達5成以上。

環保局強調，市府對抗空汙，與民眾站在一起，對於中火汙染管制只會越來越嚴格，未來11、12號天然氣機組順利增設，在空汙季期間可增加電力調度彈性及降載額度，甚至取代1至4號既有燃煤機組，對於中部地區空品將有直接幫助。