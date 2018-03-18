批名嘴被收買又找吃飯？柯文哲遭圍攻

王瑞德接連在臉書批柯，先是批評「台北市政府發言人打電話來時我在錄影，電話轉接到太太手機，太太接聽後，發言人目的是約和台北市長吃飯丶不是和發言人吃飯！」，接著又二次留言稱「我們可以拍一部：那一年想要請我們吃飯收買的柯文哲！」

台北市長柯文哲前日上網紅呱吉的節目批評政論節目都在練肖話，更爆料「收買名嘴要錢，不想花那個。這是亂講的，人要吃飯、要那個。」言論一出引發名嘴們的爭相反擊，名嘴王瑞德在臉書開砲說，北市府發言人打電話約他跟市長吃飯，他敢測謊，北市府敢嗎?另一位名嘴鍾年晃也批評柯文哲，想藉由道德高度，貶損批評他的人正當性，這種戰術並不新鮮，是國內政壇的日常生活而已。

接下來更在臉書寫下「吃飯當然不是單純為了收買，但是做公關請吃飯何嘗不是為了籠絡人心？只是連邀人吃飯都可以説謊否認，還有什麼可以相信的?我敢測謊，你敢嗎？」，王瑞德在臉書發言一次比一次辛辣。

鍾年晃同樣在臉書上透露自己被柯文哲「收買」的經過，鍾年晃表示， 在柯決定參選台北市長前，他完全不認識這個人，聽都沒聽過，大家以說他孤陋寡聞，但從另一個角度看，這個自稱「墨綠」的素人，如果長期參與台灣民主活動，他一定聽過這號人物。

鍾年晃回憶，第一次見到柯文哲是參加電視節目，給他的第一印象是「人很客氣」。他宣布參選後曾請檯面上的評論員聚餐，在忠孝東路四段的一家餐廳，競選總幹事姚立明老師也在場，當天只有一桌。柯還送與會者一本親筆簽名的「白色力量」。如果照柯文哲的邏輯，2014選舉他挺柯，那是柯「收買成功」了。

鍾年晃稱，跟柯文哲吃飯共有三次，在他主持華視on line 鍾點讚節目之後，還有柯媽媽曾透過一位市府官員轉達，「希望我不要批評柯文哲」，那位市府官員了解我的為人，並沒有轉達，是後來聊天時不小心說溜嘴，這又是一次「收買未遂」。

《正晶限時批》節目主持人彭文正也在臉書回應：「柯文哲罵他媽媽，是他的家務事」，並酸柯文哲罵錯節目，因為「《正晶限時批》已經停播一年多了。」