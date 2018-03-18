高市警局長假日巡訪慰問基層同仁

高雄市政府警察局局長何明洲於3月18日上午，到六龜分局頒贈2月份偵破刑案破案禮物，再轉往高市海拔最高1,550公尺的森濤派出所慰問同仁。

針對六龜分局在今年2月份偵破刑案，計有偵查隊查獲竊盜案、聚眾賭博案；荖濃所查獲竊盜案2件、毒品案；那瑪夏所、梅山所、新威所各查獲1件竊盜案等8件優良事蹟，何明洲局長一一致贈有功人員1份茶葉禮盒，並表達感謝、慰勉之意。

何明洲頒贈結束後，想起去年12月到六龜分局頒贈破案茶時，即允諾有機會，將再到高市海拔最高1,550公尺的森濤派出所慰問同仁，隨即與分局長楊川及分局幹部，驅車前往寶山派出所、森濤派出所慰問。