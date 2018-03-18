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高市警局長假日巡訪慰問基層同仁

記者宋汝夔／高雄報導2018/03/18 15:06
▲高雄市政府警察局局長何明（中）18日上午，前往六龜分局慰問。（圖／六龜分局提供，2018.03.18）
▲高雄市政府警察局局長何明（中）18日上午，前往六龜分局慰問。（圖／六龜分局提供，2018.03.18）

高雄市政府警察局局長何明洲於3月18日上午，到六龜分局頒贈2月份偵破刑案破案禮物，再轉往高市海拔最高1,550公尺的森濤派出所慰問同仁。

針對六龜分局在今年2月份偵破刑案，計有偵查隊查獲竊盜案、聚眾賭博案；荖濃所查獲竊盜案2件、毒品案；那瑪夏所、梅山所、新威所各查獲1件竊盜案等8件優良事蹟，何明洲局長一一致贈有功人員1份茶葉禮盒，並表達感謝、慰勉之意。

何明洲頒贈結束後，想起去年12月到六龜分局頒贈破案茶時，即允諾有機會，將再到高市海拔最高1,550公尺的森濤派出所慰問同仁，隨即與分局長楊川及分局幹部，驅車前往寶山派出所、森濤派出所慰問。


▲高雄市政府警察局局長何明洲於3月18日上午，到六龜分局頒贈2月份偵破刑案破案禮物。（圖／六龜分局提供，2018.03.18）

何明洲對藤枝林道沿線秀麗景色讚許有嘉，無怪乎能吸引眾多遊客到訪，他在抵達森濤派出所時，看見所長陳世光歷年來救助山難優良事蹟，除表示欽佩、讚許外，也表示將爭取經費添購裝備，讓同仁執行任務，更加安全、更有保障。

他更提醒同仁於汛期期間，要注意自身安全，並期許同仁繼續守護山林，為民眾服務；最後，何局長也在最高派出所與分局同仁合影，留下最美麗的回憶。


▲何明洲也在最高派出所與分局同仁合影，留下最美麗的回憶。（圖／六龜分局提供，2018.03.18）

關鍵字六龜分局森濤派出所
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