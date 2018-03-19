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悠遊卡綁定銀行帳戶上路　9月前自動加值享5%回饋

記者陳致宇／台北報導2018/03/19 11:59
▲台北悠遊卡公司今（ 19 ）日正式宣布，記名悠遊卡即日起可連結銀行帳戶進行自動加值。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.19）
▲台北悠遊卡公司今（ 19 ）日正式宣布，記名悠遊卡即日起可連結銀行帳戶進行自動加值。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.19）

記名悠遊卡也能有自動加值功能了。台北悠遊卡公司今（ 19 ）日正式宣布，即日起悠遊卡持卡人只要向銀行申辦帳戶連結，就可將記名悠遊卡綁定金融帳戶，當消費餘額不足時，可啟動自動加值並完成交易，目前已與國內 12 家銀行合作， 9 月底前不限張數還可享 5% 回饋。

悠遊卡公司表示，悠遊卡帳戶連結自動加值即日起正式上線，所以已記名的造型卡、普通卡、學生卡、優待卡、敬老愛心卡及各縣市政府核發的市民卡都能申辦。但目前僅有台北富邦銀行、新光銀行及兆豐銀行提供服務，其他 9 家銀行待相關設定完成後將陸續加入。

悠遊卡公司說明，銀行帳戶除綁定本人的悠遊卡外，另也可綁定配偶、直系血親或監護人等親屬之悠遊卡，但每個銀行帳戶限 1 張。自動加值每次金額為 500 元或 1,000 元、每日最高金額為 3,000 元，每個帳戶每月最高可提供他人悠遊卡自動加值總額為 3 萬元。但現階段只有小額消費可自動加值，捷運、高鐵等閘門因採離線作業故無法進行自動加值。

為推廣該項服務，悠遊卡公司推出「帳戶連結自動加值享 5% 回饋」活動，凡持已開啟帳戶連結自動加值功能的悠遊卡，每筆自動加值可獲得 5% 現金回饋，每卡每月上限 50 元，活動期間自即日起至 9 月 30 日止，無限制悠遊卡數量。

關鍵字悠遊卡銀行回饋自動加值帳戶
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