悠遊卡綁定銀行帳戶上路　9月前自動加值享5%回饋

記名悠遊卡也能有自動加值功能了。台北悠遊卡公司今（ 19 ）日正式宣布，即日起悠遊卡持卡人只要向銀行申辦帳戶連結，就可將記名悠遊卡綁定金融帳戶，當消費餘額不足時，可啟動自動加值並完成交易，目前已與國內 12 家銀行合作， 9 月底前不限張數還可享 5% 回饋。

悠遊卡公司表示，悠遊卡帳戶連結自動加值即日起正式上線，所以已記名的造型卡、普通卡、學生卡、優待卡、敬老愛心卡及各縣市政府核發的市民卡都能申辦。但目前僅有台北富邦銀行、新光銀行及兆豐銀行提供服務，其他 9 家銀行待相關設定完成後將陸續加入。