清明掃墓避火源　謹記四不二記得

隨著清明節腳步近了，過去屢屢發生返鄉掃墓民眾常因未清除餘燼，到處發生零星火警，嘉市府消防局今年亦會規畫義消、警消人力，於清明期間在各主要公墓編排警戒、巡邏勤務，並且辦理搶救組合訓練，以熟悉墓地環境，並提醒民眾，掃墓牢記「四不二記得」，別讓祖墳失火了。

今年清明節又逢連假，返鄉掃墓人潮勢必增多，往年不少民眾掃墓時為清理割下之雜草，或者是燃燒紙錢等原因未撲滅火種即離去，造成多處墓地火災，消防單位在清明假期常疲於奔命，提醒民眾掃墓遵行「四不二記得」口訣：「不任意燒雜草，不讓冥紙飛揚，不隨意丟菸蒂，不燃放爆竹煙火，記得撲滅餘燼，記得收拾垃圾」。