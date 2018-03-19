清明掃墓避火源　謹記四不二記得

隨著清明節腳步近了，過去屢屢發生返鄉掃墓民眾常因未清除餘燼，到處發生零星火警，嘉市府消防局今年亦會規畫義消、警消人力，於清明期間在各主要公墓編排警戒、巡邏勤務，並且辦理搶救組合訓練，以熟悉墓地環境，並提醒民眾，掃墓牢記「四不二記得」，別讓祖墳失火了。
今年清明節又逢連假，返鄉掃墓人潮勢必增多，往年不少民眾掃墓時為清理割下之雜草，或者是燃燒紙錢等原因未撲滅火種即離去，造成多處墓地火災，消防單位在清明假期常疲於奔命，提醒民眾掃墓遵行「四不二記得」口訣：「不任意燒雜草，不讓冥紙飛揚，不隨意丟菸蒂，不燃放爆竹煙火，記得撲滅餘燼，記得收拾垃圾」。
過去掃墓祭祖經常不慎引發田野火災，市府消防局今年亦會規劃義消、警消人力，於清明期間在各主要公墓編排警戒、巡邏勤務，並且辦理搶救組合訓練，以熟悉墓地環境，在第一時間內迅速搶救，減少水源之損耗同時快速應變，將災害降至最低，同時在人潮眾多的墓地出入口懸掛大型宣導布條，提醒民眾各項防火措施。
為讓民眾感受消防單位用心，本局特別規劃於清明假日重點期間「4月1、4、5、6日」在主要墓地入口處設置「清明掃墓宣導服務站」，提供掃墓民眾免費借用掃墓工具、緊急醫療、火源澆熄及洗手用水源。希望藉由各項便民服務及防火觀念宣導，喚起民眾更加注意掃墓用火安全及環保觀念，避免山林墓地火災憾事發生。