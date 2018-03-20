創新醫材成果發表 科技部一對一媒合

（中央社記者朱則瑋台北20日電）科技部今天在竹科舉辦「創新醫療器材106年成果發表暨媒合會」，現場共有41項前瞻創新醫材技術，展現台灣生技實力，科技部也透過一對一媒合協助團隊找到買家及投資人。

「創新醫療器材106年成果發表暨媒合會」要以創新科技解決高齡化、少子化所面臨的預防醫學、健康照顧及精準醫療等課題，同時也帶領產業朝向高值化及智慧化發展。

這次展出科技部所補助的團隊共26家、竹科5家、南科4家及中小企業處6家廠商。

竹科管理局副局長許增如表示，新竹生醫園區主要產業有高階醫療器材、新藥研發，106年整體營業額新台幣3.04億元，入區營運廠商29家，員工937人、核准新投資廠商6家。