創新醫材成果發表 科技部一對一媒合

（中央社記者朱則瑋台北20日電）科技部今天在竹科舉辦「創新醫療器材106年成果發表暨媒合會」，現場共有41項前瞻創新醫材技術，展現台灣生技實力，科技部也透過一對一媒合協助團隊找到買家及投資人。
「創新醫療器材106年成果發表暨媒合會」要以創新科技解決高齡化、少子化所面臨的預防醫學、健康照顧及精準醫療等課題，同時也帶領產業朝向高值化及智慧化發展。
這次展出科技部所補助的團隊共26家、竹科5家、南科4家及中小企業處6家廠商。
竹科管理局副局長許增如表示，新竹生醫園區主要產業有高階醫療器材、新藥研發，106年整體營業額新台幣3.04億元，入區營運廠商29家，員工937人、核准新投資廠商6家。
園區內設有「生醫科技與產品研發中心」、「產業及育成中心」、「台大生醫分院暨特色醫療機構聚落」等3大核心設施，將生醫產業發展所需環節－研發、試製、臨床試驗、專利移轉與廠商育成等整合於園區內，積極引進國際知名廠商與研究單位，帶動台灣醫產業發展。
這次展出的團隊，像是國立台北科技大學電子工程系教授李仁貴所執行計畫「穿戴式多生理量測裝置之開發與大規模收案分析」，能完成具有ECG/PPG及Gsensor同步量測穿戴式手錶，並透過演算法加值運算血壓、心房顫動、心跳變異率等醫療應用指標。
國立交通大學光電工程學系教授冉曉雯執行「非侵入式洗腎成效確認之呼氣氨檢測器」，使用新穎的垂直奈米孔洞結構製成超靈敏氨氣感測器，與台大醫院新竹分院腎臟科醫師陳長江合作，利用呼氣氨與血中尿素氮(BUN)的高度相關性，開發一非侵入式、高靈敏度、低成本呼氣氨檢測器。
竹科廠商的部分，萊鎂醫療器材股份有限公司與中央大學及入家生技研發團隊共同開發「睡眠呼吸障礙的早期篩選裝置與雲端分析平台」，將用於成人和兒童睡眠呼吸中止的篩選及治療追蹤，也將協助萊鎂醫進入睡眠醫療廣大未開發的市場。
台灣微創醫療器材股份有限公司園區分公司與台北榮民總醫院及炳碩生醫共同研發「遠距控制骨質疏鬆微創骨水泥注射系統」，整合精密機械與生物技術升級產業研發出精準醫療的產品。錫安生技所執行「質子癌症治療系統的關鍵子系統－商品化高頻共振腔之設計與製造」，應用於癌症治療質子加速器醫療並有效解決醫院場地限制需求。（編輯：鄭雪文）1070320