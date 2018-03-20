性騷擾醜聞重創　溫斯坦影業申請破產

去年美國好萊塢發起了抵抗性騷擾的「#MeToo」運動，效應至今仍持續延燒，許多大咖的製片、演員，甚至導演都受到波及；其中率先被指控的電影製作人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein），事業也應聲墜入谷底，如今不但遭到起訴，其創辦的電影公司「溫斯坦影業」（The Weinstein Company）也在美國當地時間本月 19 日，向法院申請破產。

綜合美國媒體報導，去年哈維溫斯坦遭人指控，涉嫌利用其自身於好萊塢的影響力，性侵多名女子，其中不乏大咖演員。風波至今，已經有多達 80 名女性出面指控，本月 11 日，紐約州檢察長史奈德曼（Eric Schneiderman）正式將他起訴。



▲「溫斯坦影業」（The Weinstein Company）在美國當地時間本月19日，向法院申請破產。（圖／翻攝自 Deadline , 2018.3.20）

報導指出，遭到起訴的同時，「溫斯坦影業」也同時宣布，之前曾經和受到哈維溫斯坦性侵、性騷擾的受害者與目擊者們所簽訂的「保密協議」，全數宣告解除。

哈維溫斯坦遭爆涉嫌性騷擾，掀起了一股全球性的「#MeToo」運動，包括美國、英國，乃至許多國家的各個產業，都有女性勇敢站出來，揭發自己曾遭到有權有勢的男性性騷擾，甚至強暴的不堪事件；而「溫斯坦影業」也罕見地成為了直接受到這場風暴影響，第一個宣告破產的知名公司。