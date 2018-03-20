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全球只剩一隻　世上最孤單的雄性白犀牛「蘇丹」走了

國際中心／綜合報導2018/03/20 15:19
▲全球僅存的雄性北非白犀牛「蘇丹」（Sudan）驚傳過世。（圖／翻攝自 Mother Nature Network , 2018.3.20）
▲全球僅存的雄性北非白犀牛「蘇丹」（Sudan）驚傳過世。（圖／翻攝自 Mother Nature Network , 2018.3.20）

瀕臨絕種的北非白犀牛（ Northern white rhino ），如今在全球僅剩下不到 3 隻，而全球僅存的雄性北非白犀牛「蘇丹」（Sudan），則在日前傳出健康狀況惡化，今（ 20 ）日上午更傳出過世的消息，令人感傷。


「蘇丹」的右後腿在去年底時發生傷口感染，後來狀況越來越差。（圖／翻攝自 hd.clarin , 2018.3.20）

綜合外國媒體報導，一般犀牛的壽命通常介於 30 至 40 歲間，而高齡已 45 歲的「蘇丹」，其右後腿在 2017 年年底出現傷口感染，雖然經治療後，傷勢一度好轉，但到了今年 2 月時，傷口又再度遭到感染惡化，情況不甚樂觀。當地時間昨（19）日上午，保育員則決定將牠安樂死。


一般犀牛的壽命通常介於 30 至 40 歲間，「蘇丹」過世前已高齡 45 歲。（圖／翻攝自 Daily Express , 2018.3.20）

肯亞「佩杰塔野生動物保護區」（ Ol Pejeta Conservancy ）的保育人員難過的表示：「我們很擔心牠，以犀牛來說，牠真的太老了。我們不希望牠承受不必要的痛苦折磨...」

保護區的執行長維內（ Richard Vigne ）表示：「蘇丹會永遠被世人記得，牠不僅為了自身種族，也為其他瀕絕物種在全球帶來了許多關注。」

「蘇丹」生前身影：

關鍵字蘇丹北非白犀牛瀕絕sudannorthern white rhino肯亞
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