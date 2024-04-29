待台積電2年「洗完澡再回去加班」！創辦人1句話讓他下定決心離開

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一位自稱台積電前員工的鄉民，在論壇PTT上發文提到，他在2012年時進入台積電工作，當時抱著對於大公司的嚮往，與20多位名校畢業的新鮮人同梯進入台積電，「那時正要量產20奈米製程，我們共同的特色，都是名校畢業 都是社會新鮮人。」
當時長官的話讓年輕的原PO充滿衝勁，很多人也願意加班為公司拚命，「甚至自願8點先回宿舍，吃飯洗澡後9點再來公司，我也曾經當過這樣的傻B」，但他認為只要工作會累積經驗，只要努力就會越做越有價值，甚至還寫紙條貼在桌上時刻鼓勵自己。
進入台積電2年後，原PO發現什麼都學不到，以前在學校學的也完全沒用處，「台積只是很單純需要一個高素質人力來減少錯誤而已」，他隨即意識到這樣下去不行，「一想到10年後我沒了體力，離開台積，我還會些什麼？台積如果不要我了，我怎麼辦？」
之後的一天，當原PO聽到台積電創辦人張忠謀說出「螺絲釘文化」，認為「員工的職涯規劃是員工自己的事情，跟公司無關」，讓他瞬間嚇醒：「原來台積是這樣的DNA，我下定決心要離開這樣的公司。」
離開台積電後，原PO陸續到了外商公司、其他台商工作，發現半導體業的工作經驗和知識是可以累積的，甚至人脈也是，因此他「離開台積12年後，完全不後悔。」
心路歷程曝光後，卻有大批網友有著不同見解，「可惜是台積年薪太高，同等工作越來越難找了」、「老實說每家公司都差不多」、「可是如果你這12年都待台積，應該好幾間房在收租了吧」、「台積電本來就有很多新鮮人進去累積資歷的阿」。