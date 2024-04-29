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待台積電2年「洗完澡再回去加班」！創辦人1句話讓他下定決心離開

▲有「護國神山」之稱的台積電（TSMC），撐起了台灣整體經濟，也是許多台灣人夢寐以求想進的公司，因為薪資待遇相當優渥。（圖／記者張勵德攝）
▲有「護國神山」之稱的台積電（TSMC），撐起了台灣整體經濟，也是許多台灣人夢寐以求想進的公司，因為薪資待遇相當優渥。（圖／記者張勵德攝）

記者潘毅／綜合報導

有「護國神山」之稱的台積電（TSMC），撐起了台灣整體經濟，也是許多台灣人夢寐以求想進的公司，因為薪資待遇相當優渥。但近期卻有位前員工分享，自己12年前，因為創辦人的「1句話」下定決心離開台積，時至今日，自己回頭看到「護國神山」的盛況後，仍不覺得後悔，完整心路歷程也曝光了。

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12年前離開台積電不後悔！前員工說出真實心聲

一位自稱台積電前員工的鄉民，在論壇PTT上發文提到，他在2012年時進入台積電工作，當時抱著對於大公司的嚮往，與20多位名校畢業的新鮮人同梯進入台積電，「那時正要量產20奈米製程，我們共同的特色，都是名校畢業 都是社會新鮮人。」

▲張忠謀出席記者會。（圖／記者嚴俊強攝，2023.11.10）
▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者嚴俊強攝，2023.11.10）
當時長官的話讓年輕的原PO充滿衝勁，很多人也願意加班為公司拚命，「甚至自願8點先回宿舍，吃飯洗澡後9點再來公司，我也曾經當過這樣的傻B」，但他認為只要工作會累積經驗，只要努力就會越做越有價值，甚至還寫紙條貼在桌上時刻鼓勵自己。

進入台積電2年後，原PO發現什麼都學不到，以前在學校學的也完全沒用處，「台積只是很單純需要一個高素質人力來減少錯誤而已」，他隨即意識到這樣下去不行，「一想到10年後我沒了體力，離開台積，我還會些什麼？台積如果不要我了，我怎麼辦？」

之後的一天，當原PO聽到台積電創辦人張忠謀說出「螺絲釘文化」，認為「員工的職涯規劃是員工自己的事情，跟公司無關」，讓他瞬間嚇醒：「原來台積是這樣的DNA，我下定決心要離開這樣的公司。」

離開台積電後，原PO陸續到了外商公司、其他台商工作，發現半導體業的工作經驗和知識是可以累積的，甚至人脈也是，因此他「離開台積12年後，完全不後悔。」

▲台積電日本熊本廠與台積電在美國亞利桑那州的設廠進度形成鮮明對比。（圖／美聯社／達志影像）
▲有前員工分享，自己12年前，因為「1個原因」下定決心離開台積電。（圖／美聯社／達志影像）
心路歷程曝光後，卻有大批網友有著不同見解，「可惜是台積年薪太高，同等工作越來越難找了」、「老實說每家公司都差不多」、「可是如果你這12年都待台積，應該好幾間房在收租了吧」、「台積電本來就有很多新鮮人進去累積資歷的阿」。

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