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義美「蛋捲霜淇淋聖代」買一送一！拚麥當勞、7-11勞動節冰買1送1

▲430國際珍奶日、51勞動節冰品優惠一次整理！義美食品「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」，麥當勞APP全球版本週「蛋捲冰淇淋買一送一」；7-11也有全口味霜淇淋、思樂冰「買一送一」。（圖／記者黃韻文攝）
▲430國際珍奶日、51勞動節冰品優惠一次整理！義美食品「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」，麥當勞APP全球版本週「蛋捲冰淇淋買一送一」；7-11也有全口味霜淇淋、思樂冰「買一送一」。（圖／記者黃韻文攝）

記者蕭涵云/綜合報導

天氣越來越熱，喜歡吃冰的民眾有口福了！義美食品蛋捲節，即日起推出「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」優惠，迎接430國際珍奶日、51勞動節都能吃好康；力拚麥當勞APP全球版本週「蛋捲冰淇淋買一送一」隱藏優惠；7-11也有全口味霜淇淋、思樂冰「買一送一」，必吃消暑優惠一次整理。

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📌義美「蛋捲＋霜淇淋」聖代買一送一！
義美食品即日起至5月1日，推出蛋捲節優惠活動，義美門市專售新品「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」！招牌牛奶霜淇淋撒有芝麻蛋卷脆片、再插上一根原味小蛋捲，超人氣商品的新鮮組合，半價就能爽吃。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；會員不再享95折。

▲義美「蛋捲＋霜淇淋」聖代買一送一！（圖／翻攝自義美食品FB）
▲義美「蛋捲＋霜淇淋」聖代買一送一！（圖／翻攝自義美食品FB）
📌麥當勞「蛋捲冰淇淋」買一送一！
麥當勞本週APP全球版優惠券爽吃半價，即日起至5月5日，再度爽吃「蛋捲冰淇淋買一送一」！還有「薯餅也買一送一」，買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」（不適用得來速），買無敵豬肉滿福堡加蛋套餐也「免費送4塊麥克雞塊」等7大優惠券。

麥當勞歡樂送即日起至5月7日止（或送完為止），也有5款「買一送一」優惠可吃，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「10NUG」，10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶（冰/熱）都「買一送一」。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。

▲麥當勞APP全球版請大家吃「蛋捲冰淇淋買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞APP全球版有「蛋捲冰淇淋買一送一」優惠券。（圖／記者蕭涵云攝）
📌7-11霜淇淋、思樂冰「買一送一」
7-11迎接51勞動節，即日起至5月1日全台門市祭出全口味「思樂冰買一送一」、全口味「霜淇淋也買一送一」，還有CITY TEA經典純奶茶、冰淇淋紅茶都「買一送一」、CITY CAFE特大杯美式也買一送一，特大杯拿鐵則是買2送1。

▲來自日本的經典口味，添加「可爾必思」乳酸菌發酵乳，濃郁牛奶風味配上微酸乳酸菌，清甜微酸不膩口，讓人回味無窮。（圖／7-11提供）
▲7-11勞動節優惠，霜淇淋、思樂冰都「買一送一」。（圖／7-11提供）

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