📌麥當勞「買一送一」薯餅、蛋捲冰淇淋半價！7大優惠送雞塊、薯條

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麥當勞APP全球版本週推出全新7大優惠券，即日起至5月5日，有大家最愛的「薯餅買一送一」、「蛋捲冰淇淋買一送一」，相當於半價就能爽吃；買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」（不適用得來速）；買無敵豬肉滿福堡加蛋套餐也「免費送4塊麥克雞塊」；買帕瑪森系列套餐「免費送麥脆雞腿」乙塊(原味/辣味)；單點四盎司牛肉堡「免費送小薯」。以及得來速限定買勁辣雞腿堡套餐也「免費送4塊麥克雞塊」。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
📌肯德基勞動節8大優惠券！炸雞桶套餐339元、蛋撻下午茶「百元有找」
即日起至5月1日，肯德基勞動節爽吃8組優惠代碼下殺6折，下午茶優惠代碼「40553」爽吃「上校雞塊 x 4＋原味蛋撻＋經典冰奶茶」只要82元、「40429」開吃「上校雞塊 x 4＋百事可樂＋雙色轉轉QQ球」也只要89元，通通百元有找。
炸雞控必吃「40607勞動節優惠桶餐」
幫大家一次整理適用外送優惠的眾多炸雞套餐：
◾️50373：「4塊咔啦脆雞＋2個咔啦雞腿堡＋4塊上校雞塊＋香酥脆薯(中)＋2份雙色轉轉QQ球＋百事可樂(瓶)」529元
◾️50379：「4塊咔啦脆雞＋2個花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻禮盒(6入)＋百事可樂(瓶)x1」644元
◾️50377：「4塊咔啦脆雞＋3個咔啦雞腿堡＋8塊上校雞塊＋2份香酥脆薯(中)＋百事可樂(瓶)」659元
◾️50389：「8塊咔啦脆雞＋2個咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻禮盒(6入)＋百事可樂(瓶)」754元