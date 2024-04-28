勞動節肯德基「4炸雞+4蛋撻+8雞塊」339元　拚拿坡里12塊炸雞399

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肯德基勞動節下殺6折優惠，即日起至5月1日爽吃8組優惠代碼，「40607勞動節優惠桶餐」
而懶在家必吃的外送優惠也幫大家整理好：
◾️50373：「4塊咔啦脆雞＋2個咔啦雞腿堡＋4塊上校雞塊＋香酥脆薯(中)＋2份雙色轉轉QQ球＋百事可樂(瓶)」529元
◾️50379：「4塊咔啦脆雞＋2個花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻禮盒(6入)＋百事可樂(瓶)x1」644元
◾️50377：「4塊咔啦脆雞＋3個咔啦雞腿堡＋8塊上校雞塊＋2份香酥脆薯(中)＋百事可樂(瓶)」659元
◾️50389：「8塊咔啦脆雞＋2個咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻禮盒(6入)＋百事可樂(瓶)」754元
📌拿坡里炸雞一塊33元！2桶「六塊二重奏」炸雞桶399元
拿坡里炸雞專賣店全台12家門市，即日起至5月12日，「六塊二重奏」炸雞桶211元優惠，爽吃3隻雞腿＋3塊腿排；一次購買2桶「六塊二重奏」總共12塊炸雞才399元，換算下來一塊炸雞只要33元就爽吃。拿坡里會員獨家限定使用三商i美食卡APP，用3點領取優惠券，就能再省10元！「六塊二重奏」一桶再殺201元（原價348元）；用5點兌換優惠券，兩桶「六塊二重奏」則下殺388元（原價696元），划算省更多。提醒大家，即日起至5月12日領券，兌換期限則至5月15日。
拿坡里披薩・炸雞店則祭出「7塊炸雞269元」下殺67折優惠，購買7塊雞再加購「4支豆乳三節雞翅」只要100元，而且內用或外帶都有優惠；還有「買大披薩送6炸雞翅」369元好康可選，全台126家門市已開賣。