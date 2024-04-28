變頻冷氣「最省電不是裝日立、大金」！老闆招了答案：公開的秘密

勞動節肯德基「4炸雞+4蛋撻+8雞塊」339元　拚拿坡里12塊炸雞399

▲手搖飲料有430國際珍奶日優惠，迎接51勞動節再吃炸雞優惠！肯德基「4炸雞+4蛋撻+8雞塊」只要339元，力拚拿坡里12塊炸雞399元，一塊炸雞只要33元滿足肉肉控。（圖／記者蕭涵云攝）
▲手搖飲料有430國際珍奶日優惠，迎接51勞動節再吃炸雞優惠！肯德基「4炸雞+4蛋撻+8雞塊」只要339元，力拚拿坡里12塊炸雞399元，一塊炸雞只要33元滿足肉肉控。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

手搖飲料國際珍奶日優惠，即將迎接51勞動節也有吃雞優惠！肯德基「4炸雞+4蛋撻+8雞塊」只要339元，力拚拿坡里2桶「六塊二重奏」共12塊炸雞399元好康，換算下來一塊炸雞只要33元就開吃，一次整理划算炸雞優惠，肉肉控快收藏這一篇。

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📌肯德基勞動節爽吃炸雞桶！8組優惠代碼下殺6折
肯德基勞動節下殺6折優惠，即日起至5月1日爽吃8組優惠代碼，「40607勞動節優惠桶餐」大啖「 4塊咔啦脆雞＋4顆原味蛋撻＋8塊上校雞塊」只要339元；超狂54折優惠代碼「50390」，開吃「4塊咔啦脆雞＋4塊上校雞塊＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻禮盒(6入)＋2杯百事可樂(中)」才399元（還可外送）。還有雞塊、蛋撻、QQ球等下午茶點心組合都是「百元有找」。

而懶在家必吃的外送優惠也幫大家整理好：
◾️50373：「4塊咔啦脆雞＋2個咔啦雞腿堡＋4塊上校雞塊＋香酥脆薯(中)＋2份雙色轉轉QQ球＋百事可樂(瓶)」529元
◾️50379：「4塊咔啦脆雞＋2個花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻禮盒(6入)＋百事可樂(瓶)x1」644元
◾️50377：「4塊咔啦脆雞＋3個咔啦雞腿堡＋8塊上校雞塊＋2份香酥脆薯(中)＋百事可樂(瓶)」659元
◾️50389：「8塊咔啦脆雞＋2個咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻禮盒(6入)＋百事可樂(瓶)」754元

▲清明優惠桶餐代碼「40586」，爽吃「6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻」419元。（圖／肯德基提供）
▲肯德基勞動節「8組優惠代碼」下殺6折！爽吃炸雞桶套餐339元。（圖／肯德基提供）
📌拿坡里炸雞一塊33元！2桶「六塊二重奏」炸雞桶399元
拿坡里炸雞專賣店全台12家門市，即日起至5月12日，「六塊二重奏」炸雞桶211元優惠，爽吃3隻雞腿＋3塊腿排；一次購買2桶「六塊二重奏」總共12塊炸雞才399元，換算下來一塊炸雞只要33元就爽吃。拿坡里會員獨家限定使用三商i美食卡APP，用3點領取優惠券，就能再省10元！「六塊二重奏」一桶再殺201元（原價348元）；用5點兌換優惠券，兩桶「六塊二重奏」則下殺388元（原價696元），划算省更多。提醒大家，即日起至5月12日領券，兌換期限則至5月15日。

拿坡里披薩・炸雞店則祭出「7塊炸雞269元」下殺67折優惠，購買7塊雞再加購「4支豆乳三節雞翅」只要100元，而且內用或外帶都有優惠；還有「買大披薩送6炸雞翅」369元好康可選，全台126家門市已開賣。

▲拿坡里「隱藏優惠」！6塊炸雞桶下殺199元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里炸雞最便宜一塊33元！2桶「六塊二重奏」炸雞桶399元。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基送整盒蛋撻！母親節炸雞桶殺6折　拚必勝客「壽星最大盒」

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