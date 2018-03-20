地方萬花筒》影／走讀社頭好好玩　打群仗拓展在地商機

▲清水岩生態文創協會舉辦「走讀社頭一日遊」活動，帶著大家探訪福井鐵路文物館、吃在地美食橋頭豆花、參觀新和春醬油廠等，引起廣大的回響，報名秒殺。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

為協助行銷社頭鄉，彰化縣清水岩生態文創協會號召產業串聯開辦「走讀社頭一日遊．在最美的季節」活動，開辦「社頭走讀活動」，意外引起廣大的回響，報名秒殺，開團已經排到四月後，來自台中的遊客膝月珠說，他們徒步10公里逛市場、在杜鵑花道吃鐵路便當，細讀社頭的人文與景觀，共同的心得是「社頭好好玩」。

社頭鄉的觀光分為「員集路」、「山腳路」兩條路線，員集路靠市區，以福井鐵道食堂為主成立「社頭好好玩」大聯盟，免費提供遊客腳踏車，「真姐驛站」則不定舉辦講座和鐵道旅遊活動，新和春醬油為古色古色的觀光工廠，店家都有能力為客人導覽。



▲清水岩生態文創協會舉辦「走讀社頭一日遊」活動，帶著大家探訪福井鐵路文物館、吃在地美食橋頭豆花、參觀新和春醬油廠等，引起廣大的回響，報名秒殺。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

清水岩生態文創協會理事長陳慶福說，「人美，心更美」，社頭不只是織襪和芭樂的故鄉，更是「最有人情味」的農鄉，很多店家都默默在提昇競爭，他覺得應該「串連起來」更有力量，走讀活動才開辦一個禮拜，報名人數超過三百，還有人一直要報名，他們完全想不到。



▲清水岩生態文創協會舉辦「走讀社頭一日遊」活動，帶著大家探訪福井鐵路文物館、吃在地美食橋頭豆花、參觀新和春醬油廠等，引起廣大的回響，報名秒殺。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

專案經理梁秀琴說，協會為了把農鄉觀光推銷，特別選定杜鵑花開的季節，把兩條路線合一，才剛推出一個禮拜，名額「秒殺」。走讀社頭行程，他們帶著大家探訪福井鐵路文物館、吃鐵路便當、吃在地美食橋頭豆花、昇田餅乾，並參觀新和春醬油廠等，也仔細聆聽產業的故事。



▲清水岩生態文創協會舉辦「走讀社頭一日遊」活動，帶著大家探訪福井鐵路文物館、吃在地美食橋頭豆花、參觀新和春醬油廠等，引起廣大的回響，報名秒殺。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

陳慶福說，難能可貴的是這樣的活動，是由福井鐵路文物館負責人陳朝強等在地業者，自發性投入導覽等配合行動，希望用打群仗的方式拓展在地商機；陳朝強說，不要一直想賺錢，把遊客當作「客人」，我們只是把遊客當來訪的客人，盡全力把自己的「特色」介紹給大家。



▲清水岩生態文創協會舉辦「走讀社頭一日遊」活動，帶著大家探訪福井鐵路文物館、吃在地美食橋頭豆花、參觀新和春醬油廠等，引起廣大的回響，報名秒殺。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

目前社頭忠義路水岸景觀廊道小葉欖仁樹正吐新葉，一片綠意，一旁還有杜鵑花盛開，遊客開心的和同伴自拍美景。梁秀琴說，走讀社頭還有4月7日梯次，若要團體報名也可上清水岩生態文創協會臉書查詢資訊。



▲清水岩生態文創協會舉辦「走讀社頭一日遊」活動，帶著大家探訪福井鐵路文物館、吃在地美食橋頭豆花、參觀新和春醬油廠等，引起廣大的回響，報名秒殺。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）