拐醉女回家性侵還偷拍　李宗瑞再判賠200萬

富少李宗瑞被控性侵 20 名女子並偷拍性愛影片，其中 18 人向李宗瑞求償，法院先前已判李宗瑞須賠償其中 9 名受害人共 1225 萬元確定，高院日前也判李宗瑞須賠償其中 6 人 175 萬至 255 萬元不等，總計共 1325 萬元。今（ 20 ）日高院更一審，針對另名代號 H 的受害女子求償部分，再判決李宗瑞須賠償 200 萬元，可上訴。

判決指出，李宗瑞和 H 女是多年好友， 2011 年間，李宗瑞藉口失戀，約 H 女到夜店喝酒聊天，之後 H 女表示要回家，卻被李宗瑞搶走皮包，不讓她離開，更說司機在門口等，一再說服 H 女讓他送回家， H 女只好答應，但李宗瑞卻將她帶回住處，趁她酒醉之際性侵得逞還偷拍影片，認為貞操權、隱私權受到侵害，向李宗瑞提告求償。