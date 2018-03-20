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拐醉女回家性侵還偷拍　李宗瑞再判賠200萬

社會中心／綜合報導2018/03/20 21:27
▲富少李宗瑞被控性侵、偷拍多名女子，其中多名受害者求償，李宗瑞也陸續被判賠。高院更一審再判決李宗瑞須賠其中一名受害人200萬元。（圖／翻攝自網路)
▲富少李宗瑞被控性侵、偷拍多名女子，其中多名受害者求償，李宗瑞也陸續被判賠。高院更一審再判決李宗瑞須賠其中一名受害人200萬元。（圖／翻攝自網路)

富少李宗瑞被控性侵 20 名女子並偷拍性愛影片，其中 18 人向李宗瑞求償，法院先前已判李宗瑞須賠償其中 9 名受害人共 1225 萬元確定，高院日前也判李宗瑞須賠償其中 6 人 175 萬至 255 萬元不等，總計共 1325 萬元。今（ 20 ）日高院更一審，針對另名代號 H 的受害女子求償部分，再判決李宗瑞須賠償 200 萬元，可上訴。

判決指出，李宗瑞和 H 女是多年好友， 2011 年間，李宗瑞藉口失戀，約 H 女到夜店喝酒聊天，之後 H 女表示要回家，卻被李宗瑞搶走皮包，不讓她離開，更說司機在門口等，一再說服 H 女讓他送回家， H 女只好答應，但李宗瑞卻將她帶回住處，趁她酒醉之際性侵得逞還偷拍影片，認為貞操權、隱私權受到侵害，向李宗瑞提告求償。

高院今日更一審，法院認為李宗瑞性侵 H 女，造成其貞操權、隱私權遭到侵害，事證明確，判李宗瑞須賠償 200 萬元，其中貞操權部分判賠 170 萬元、隱私權 30 萬元，可上訴。

李宗瑞被控自 2009 年起到夜店把妹，涉嫌以下藥、撿屍等方式將多名女子帶回家性侵並偷拍影片，事件爆發後一度轟動全台，李宗瑞也因涉犯加重強制性交等罪被起訴，其中對 5 名女子性侵、偷拍部分，遭判 20 年有期徒刑確定；對另 9 名女子涉犯乘機性交罪部分，二審被判 39 年 2 月徒刑，目前由最高法院審理中。

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稱神明指示　宮廟遶境衝進教會惹議

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