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政治

挑戰柯文哲　姚文智端出雙北月票零元目標

記者江昱逵／台北報導2018/03/21 12:33
▲民進黨立委姚文智21日表示，民進黨已經愈來愈沒有理由禮讓柯文哲，呼籲黨中央儘快提出提名機制，讓民進黨選出最適合的人選。（圖／NOWnews資料照）
▲民進黨立委姚文智21日表示，民進黨已經愈來愈沒有理由禮讓柯文哲，呼籲黨中央儘快提出提名機制，讓民進黨選出最適合的人選。（圖／NOWnews資料照）

年底地方選舉在即，民進黨尚未提出心目中的台北市長人選，甚至考慮再次禮讓台北市長柯文哲，有意參選台北市長選舉的民進黨立委姚文智今（21）日表示，雙北捷運公車月票吃到飽政策過於守舊，質疑是政策買票，所以民進黨已經愈來愈沒有理由禮讓柯文哲，呼籲黨中央儘快提出提名機制，讓民進黨選出最適合的人選。

姚文智指出，台北市和新北市共同推出 1280 元公共運輸月票不夠看，柯文哲利用站體廣告和商店營收增加來補貼月票的政策過於守舊，應該透過「指尖經濟」，讓企業分擔成本，利用數位廣告扣抵、實體消費的扣抵，和政策誘因的扣抵三管齊下，可望在 4 年內招商補貼月票，不讓市庫花一毛錢，「月票 0 元都有可能！」

姚文智進一步解釋，好的公共政策不是只有討好、政府補貼票價能讓搭乘捷運的消費者直接享受成果，但這像是過去戒嚴、婦聯會時代，用政策買票的手法，每年市庫要花 80 億元，但卻未必達到減少私有運具的目標，交通也沒有必然相關的改善，這樣的推動方式，不符合時代要求。

姚文智強調，民進黨已經愈來愈沒有理由禮讓柯文哲，呼籲黨中央儘快提出提名機制，讓民進黨選出最適合的人選。他認為，民進黨選對會的成員很多都是立法院同事，都有溝通，希望說服大家在徵召前能有機制，以接近初選的方式選出一名人選。

姚文智說，只要機制一出，就能決定什麼時候辯論，什麼時候協調，什麼時候提名，反倒覺得提名的時間不必急於一時。從過去歷次選舉來看，6 月、7 月提名都有，但怎麼樣找出候選人，可以早點決定。

關鍵字柯文哲姚文智月票吃到飽禮讓
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