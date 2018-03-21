鬥陣特攻OWCP明日開打　12支戰隊爭奪「最強」頭銜

《鬥陣特攻》太平洋職業競技賽明（ 22 ）日將正式在台北暴雪電競館展開首場賽事，首戰將由來自韓國的 Talon Esports 對上新加坡 Chaos Theory，另外還有包括來自台灣的 LogitechG ABANG、 Machi Esports、韓國 Dentonator KR 、香港 Hong Kong Attitude、澳洲 Blank Esports、日本 YOSHIMOTO ENCOUNT 與泰國 BAZAAR、Mega Esports、 Oneshine Esports 等 10 支戰隊相互爭奪太平洋賽區最高頭銜。

2018 年《鬥陣特攻》太平洋職業競技賽 （Overwatch Contenders Pacific，簡稱 OWCP ） 第一季賽事將於明 （ 22 ） 日重返台北暴雪電競館。在連續五周的例行賽與三周的季後賽中，粉絲將可一睹來自台灣、香港、韓國、日本、澳洲、泰國及新加坡共 12 支戰隊的精采對決，爭奪太平洋賽區第一季的最強戰隊頭銜。

今（ 21 ）日暴雪娛樂特地邀請到12支戰隊代表舉辦賽前記者會，暴雪娛樂台灣、香港、東南亞董事總經理陳博一表示，於追求卓越的《鬥陣特攻》職業選手來說，參加《鬥陣特攻》職業競技賽是重要的里程碑，多事隊伍也是離鄉背井來到台北只為追求電競夢想，祝福每支戰隊都能獲得勝利。



▲暴雪娛樂台灣、香港、東南亞董事總經理陳博一。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.21）

韓國 TLN 表示，隊伍是全部韓國人組成，溝通上沒有障礙，且每位選手都是經過嚴格練習來準備成為職業選手，目標當然是拿下冠軍。覺得同為韓國隊的Dentonator 是實力最強的隊伍。



▲韓國TLN代表BUTEUK。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.21）

香港 HKA 提到，經過強化團隊溝通和練習後，認為自己的實力強度勝上層樓，面對大魔王 Dentonator 應該可以拚拚看，並且會盡量拿下每一場勝利。隊伍方面很比較在意新加入聯賽的韓國隊 Talon，很期待與他們交手。

澳洲 BLK 表示，很榮幸可以再次被邀請到 OW 相關賽事，雖然成員與前兩季的OPC隊伍有些變動，不過還是有信心拿下勝利。另外提到雖然閃電狼與 AHQ 老面孔退出，但面對別的全新隊伍反而覺得比賽會更精采。

泰國 MGA 指出，隊伍全部都是泰國人，希望能透過這次比賽讓觀眾更加了解他們，也會努力打出最好的成績。覺得HKA是他們最大對手，表示因為他們的教練相當厲害，知道各項弱點，相當期待跟他們對戰。

台灣 M17 坦言，隊上找了新的韓國副坦和輸出，雖然一開始在溝通上會有點問題，不過經過時間的磨合後也表現越來越好，加上每個人單兵實力都很強，能好好發揮默契的話有信心打出很好的成績。比較在意的是 BLK，希望能一起在季後賽交手。



▲台灣 M17 代表 Restya 。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.21）

作為日本唯一隊伍， YE 表示他們隊伍幾乎沒有跟其他戰隊交手過，覺得每個戰隊都是非常強勁的對手，不過特別希望跟台灣的 ABANG 交手，之前曾在練習在中隊上，希望這次能一起在舞台上對決。也希望能透過這次比賽了解到自己戰隊的實力。



▲日本 YE 代表 Mason 。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.21）

除了上述原先就曾參加過 OPC 的 6 支隊伍，這次 OWCP 更加入了通過選拔賽與公開賽的6支全新戰隊，其中有許多隊伍都是首次來到台北。泰國的三支戰隊 OSE 、 BAZ 和 XVE 都表示，很喜歡台灣涼涼的天氣，也都想嘗試看看麻辣鍋。在實力上覺得 3 支隊伍都很相似，差別只在風格不太一樣。



▲泰國OSE代表GUN。（圖／記者顏大惟攝，2018.03.21）

而韓國 DTN 是本次 OWCP 冠軍熱門候選隊伍，更被 5 支隊伍點名是覺得最難纏對手。 DTN 則謙虛表示不會覺得自己是最強隊伍，他們團隊練習也很順利。最想交手的是 HKA ，聽說隊內的 Moowe 是實力很強的選手。



▲韓國 DTN 代表 Modern（圖／記者顏大惟攝，2018.03.21）

新加坡的 CT 也是首次參與大型比賽，也和日本一樣是第一國家隊伍。 CT 表示新加坡休閒玩家佔大多數，因此平常練習的機會也比較少，這次比賽是了解其他隊伍的一個非常好的機會。也提到先前在公開賽對上 DTN 輸的一蹋糊塗，這次網在交手一次看自己進步的程度。

台灣的 LGB 則整隊都是台灣人， LGB 坦言一開始只是好朋友組成去打暴雪舉辦的公開賽，後來發現成績不錯就進一步嘗試有沒有機會打職業賽。由於出身業餘，因此在各種資源都比職業戰隊差很多，打進職業賽後也針對心態去做調整，這次也準備了很多不同的東西想在比賽中呈現。

2018 年《鬥陣特攻》太平洋職業競技賽例行賽將持續五周，並於每周四及周六下午 5 時至 11 時開打，每日皆為三場賽事，粉絲可購買 100 元的一日票至台北暴雪電競館觀賞賽事，或是透過官方直播頻道或 twitch 繁體中文頻道線上收看。