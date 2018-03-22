籃球／讓東山成為傳統強隊　劉承彥盼加強領導力

2018年世界中學生3對3籃球錦標賽代表隊選拔賽今(21)日開打，在近兩季HBL不斷突破隊史最佳成績的東山男籃，在高二主控劉承彥的帶領下，最終擊敗南湖高中，4名球員也取得首次披上中華隊戰袍的機會。
東山這一次除了派出劉承彥和高三當家中鋒沈睿洋，另外還選了林信寬和陳緯兩位小高一出賽，除了要爭取榮譽外，藉此以賽代訓的意味濃厚。
這一次HBL四強賽劉承彥大放異彩，在球隊一哥邱子軒被對方針對防守的情況下，他多次在下半場挺身而出，甚至差點幫助球隊扳倒衛冕軍松山，可惜在第4節有些手軟，東山最終也錯失14分的領先優勢，無緣晉級冠軍賽。
「那時候我就不知道在想什麼，自己也很懊惱，很多球就只想給隊友，自己沒有什麼進攻欲望。」劉承彥表示，那一場比賽總教練廖覎鋕給他信心，要他多去攻擊籃框，他在第3節也打得不錯，但第4節卻又保守的希望以傳球為主，結果反而讓自己節奏大亂。
在今年暑假後，劉承彥將升上高三，他也感受到自己背上的責任，誓言要以身作則，學習去領導球對，並在關鍵時刻把球處理好、掌握住節奏。
「目標是讓東山成為傳統強隊！」在被問到今年的目標時，劉承彥發下豪語，他表示球隊和教練有共識，就是希望讓外界提起東山就聯想到強隊，下一屆的HBL他也希望以八強為目標奮鬥。