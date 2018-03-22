籃球／讓東山成為傳統強隊　劉承彥盼加強領導力

2018年世界中學生3對3籃球錦標賽代表隊選拔賽今(21)日開打，在近兩季HBL不斷突破隊史最佳成績的東山男籃，在高二主控劉承彥的帶領下，最終擊敗南湖高中，4名球員也取得首次披上中華隊戰袍的機會。

東山這一次除了派出劉承彥和高三當家中鋒沈睿洋，另外還選了林信寬和陳緯兩位小高一出賽，除了要爭取榮譽外，藉此以賽代訓的意味濃厚。

這一次HBL四強賽劉承彥大放異彩，在球隊一哥邱子軒被對方針對防守的情況下，他多次在下半場挺身而出，甚至差點幫助球隊扳倒衛冕軍松山，可惜在第4節有些手軟，東山最終也錯失14分的領先優勢，無緣晉級冠軍賽。