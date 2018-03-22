利用地形差　基隆打造溜滑梯地景公共藝術

溜滑梯帶給大小朋友歡笑，基隆市孝德公園利用原本施工挖掘出廢棄石塊，堆砌成自然具環保特色草溝，打造溜滑梯地景公共藝術，市長林右昌今(22)天前往視察公園環境景觀工程初期成果，還和小朋友一起體驗溜滑梯。

孝德公園位在信義區培德路與東峰街42巷口，制高點視野遼闊，可遠眺地標公園與九份山景，目前初期階段整建完成，後續工程要把周邊籃球場與鄰近步道、電桿遷移納入，蛻變成民眾休閒好去處。

林右昌表示，當初工程設計時，他要求建築師思考如何把基隆多山坡高低差的缺點轉變成優點，感謝建築師匠心巧思，設計地景公共藝術階梯滑坡，公園內還配置社區入口植栽景觀廊、既有三角公園廣場、活動廣場、月形步道、具有可食地景社區農場。