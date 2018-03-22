利用地形差　基隆打造溜滑梯地景公共藝術

溜滑梯帶給大小朋友歡笑，基隆市孝德公園利用原本施工挖掘出廢棄石塊，堆砌成自然具環保特色草溝，打造溜滑梯地景公共藝術，市長林右昌今(22)天前往視察公園環境景觀工程初期成果，還和小朋友一起體驗溜滑梯。
孝德公園位在信義區培德路與東峰街42巷口，制高點視野遼闊，可遠眺地標公園與九份山景，目前初期階段整建完成，後續工程要把周邊籃球場與鄰近步道、電桿遷移納入，蛻變成民眾休閒好去處。
林右昌表示，當初工程設計時，他要求建築師思考如何把基隆多山坡高低差的缺點轉變成優點，感謝建築師匠心巧思，設計地景公共藝術階梯滑坡，公園內還配置社區入口植栽景觀廊、既有三角公園廣場、活動廣場、月形步道、具有可食地景社區農場。
信義區公所指出，公園原為台62甲線隧道上方山坡，雜草叢生環境髒亂。經地方建議，由信義區公所認養規劃闢建為社區鄰里公園，經市府向營建署爭取補助106年度城鎮風貌型塑整體計畫案，計畫核定總經費350萬元。
完工後，不僅是孝德里休閒運動的鄰里公園，更因位於社區制高點視野遼闊，可遠眺市區、中正區海景、九份基隆山等山港景觀及夜景。未來可配合市府整體規劃觀光景觀廊帶，成為市區及天外天環保公園銜接槓子寮砲台及碧砂漁港帶狀旅遊景點的中繼休憩景點。