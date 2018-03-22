購物主持超黑暗　利菁揭露祕辛

綜藝天后利菁今（21）日主持中天節目《麻辣天后傳》，她受訪時談到近日釋出新歌〈迷霧〉，正好與韓國最近播出的電視劇《迷霧》做呼應，劇中女主角遭盡各種算計，只有老公默默支持，利菁高喊，「一模一樣！就是在講我的人生啊，它非常像我購物台的那段過往。」在記者詢問之下，她忍不住揭露當初自己怎麼遭受算計。
對於在購物台時期遇到的使壞手段，利菁表示，「他（使壞者）用盡所有手段，但我跟他不一樣，我不會回敬他新手段，雖然不會輸他，但被人用陰的，我就會說不出話來。當人家用陰的時候，妳會不太想去跟他說話，只想憑成績爭高下，我那時候個性跟《迷霧》女主角一樣，『老娘就是第一名，九點就是我的！』真的一模一樣。」她提及當自己每日業績都高達兩千萬元，有新人來討拍求簽名，她大方給建議，連公司詢問她對新人的意見，她都給予正面評價，沒想到兩人第一次合作，卻是惡夢的開始。
▲利菁在當紅時離開購物台。（圖／中天提供 , 2018.3.22）
新人首次上購物直播表現不好，利菁為了業績獨挑大樑，事後還安慰了新人一小時，沒想到隔日卻被主管召見，表示新人告狀，說利菁都不給自己說話的機會，還把他給罵哭了，「我跟你們講，我就是這樣過日子的，後面還有更多事情，從沒停過陰我，包含寫黑函到報社等等。我不懂，真心不懂！」說到這裡，她忍不住一陣苦笑，笑聲相當無奈。
利菁在當紅時離開購物台，離開原因成謎，經過一段時間沉澱，她開口談及此事，「我離開是一個很離奇的事情，有人去跟購物台總裁說，我要離開是因為年薪想要三千萬，真的沒有這件事！我到第七年一直在等他們跟我談，他們認為跟我談不了，又說一直來找我，我今天要澄清，他們沒有跟我談，所以我後來才全心往綜藝走。」被問到演藝圈生態是否好多了？利菁坦言，「演藝圈更黑，因為一個蘿蔔一個坑，很多人更想把妳打下來。」話語中充滿感嘆。